UŽIVO SKUP O ENERGETICI Predsednik Srbije: Ostali sektori nemerivi s njom! Samo ćemo danas dati 2,5 miliona evra za uvoz struje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je današnju Regionalnu konferenciju "Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu", u Palati Srbija.

Predsednik je na samom početku pozdravio svoje visoke goste:

- Prijatelji, Edi, Dritane, Dimitre, Zorane, dobro došli! Nadam se da ćemo danas čuti i puno pametnih stvari od naših norveških prijatelja i investitora i da ćemo imati o mnogo čemu da razgovaramo i da mnogo toga naučimo... Nije ovde reč samo diversifikaciji nego i o našim zastarelim tehnologijama i starim navikama koje ćemo morati da menjamo, a naši norveški prijatelji su izradili prioritete - rekao je predsednik Vučić kojem su norveški predstavnici predstavili rešenja - od kratkoročnih do dugoročnih, za energetski sektor u narednih i do 20 godina u koji treba uložiti od 16-17 milijardi pa čak do 32-33 milijardi evra.

Samo ćemo danas dati 2,5 miliona evra za uvoz struje Predsednik je naglasio da i te kako krvarimo jer ćemo samo danas potrošiti 2,5 miliona evra za uvoz struje što znači da moramo da menjamo strukturu našeg energetskog sektora.

Vučić je potom naglasio da nijedan sektor ne može da se meri sa energetikom prethodno rekavši da moramo da menjamo stare navike i bolje povežemo naše sisteme na Zapadnom Balkanu, izradimo nove interkonektore, što je ujedno i sjajna prilika za strane investitore.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednik Srbije je pozdravio norveške prijatelje ali i sve strane investitore poručivši im da "imamo na 1.000 ideja" i da su investitori više nego dobrodošli.

- Preživećemo ovu zimu ali niko ne zna šta će biti sledeće... Moraćemo da pretrpimo, ali sledeće biće daleko teže, a ona može biti još gora - rekao je predsednik naglasivši i da moramo da menjamo strukturu energetike koja ubuduće mora da sadži mnogo više izvora obnovljive energije.

Predsednik u Norveškoj za dve nedelje Predsednik Srbije posetiće Norvešku za dve nedelje, rečeno je danas na regionalnoj konferenciji u Palati Srbija.

1 / 4 Foto: Story Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Na Regionalnoj konferenciji, koju organizuju ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu, u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, Poslovnom asocijacijom Norveška-BiH i Norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike, učestovavaće i predsednik Vlade Albanije Edi Rama, predsednik Vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsedavajući Veću ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.

foto: Story Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Predviđena je i zajednička konferencija za novinare učesnika konferencije.

Kurir.rs