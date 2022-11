PREDSEDNIK POSLE SKUPA O ENERGETICI: Srbiju čekaju teške reforme, moraćemo da se menjamo i sarađujemo da bismo opstali VIDEO

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se posle Regionalne konferencije "Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu", u Palati Srbija. Posle domaćina obraćaju se i ostali lideri-učesnici skupa.

Obraćanje predsednika Srbije

- Samo zajednički možemo da obezbedimo budućnost jer nemamo svi sve, neko ima naftu, neko gas, neko više struje za izvoz leti a neko zimi... Da bismo mogli da opstanemo, imamo dovoljno gasa, nafte, struje, za funkcionisanje naših domaćinstava, moraćemo da sarađujemo... Jedni drugima možemo mnogo da pomognemo i samo zajednički možemo da obezbedimo budućnost...

- Ovo će biti i novi razlog rasta, to je jedna prilika, naši zaključci su da idemo na formiranje regionalnog tržišta, da pomažemo jedni drugima - naglasio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o energetskoj tranziciji, reformi energetike unutar Zapadnog Balkana koji mora da se menja kad je reč o energetici - posveti se ne samo diversifikaciji energetskih izvora nego i zaokretu ka obnovljivim izvorima energije.

Istakao je i da ovo nije važno pitanje samo ove zime, već i za one koje nam predstoje. "Pitanje je kada i kako će se ratni sukobi okončati", dodao je Vučić.

Vučić je dodao i da je za Srbiju ovo pitanje o kojem su danas razgovarali od ključnog značaja kako kratkoročno, tako i srednjeročno i dugoročno.

"Mi radimo sa Norvežanima i dobili smo od njih preporuke šta kao Srbija moramo da uradimo. Dobili smo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne prioritete. Ogroman je nivo investicija koje će morati da budu u energetiku, govorim o Srbiji samo u zavisnosti od izvora od 17 do 32 milijarde evra u godinama pred nama da bismo mogli da opstanemo i imamo dovoljno gasa, struje i nafte", naglasio je Vučić. Istakao je da će to biti novi razlog rasta, jer to je i jedna prilika uz sve probleme sa kojima se suočavamo.

Čekaju nas teške reforme Predsednik je poručio je da Srbiju čekaju velike i teške reforme i kroz naša javna preduzeća. "Kao i 2014. godine kada smo imali finansijsko-fiskalne reforme, sada će nam biti potrebne tako teške reforme u energetskom sektoru. Moraćemo sebe da menjamo, da bismo mogli da napravimo sigurnu budućnost za našu zemlju", zaključio je Vučić.

Predsednik je dodao i da Srbiju čekaju velike energetske reforme, teške kao i one prve s početka mandata.

Albanski premijer Edi Rama naglasio je u svom obraćanju, posle domaćina predsednika Srbije, da je prvo neverovatna prilika naći se ovde i razgovarati o ovoj temi u trenutku kada traje rat u Ukrajini i da je ovo veoma važan razgovor i tema jer smo svi mi mala tržišta i treba da se otvorimo, te napravimo mapu puta za ulaganja i master plan za otvaranje regionalnog tržišta.

Premijer BiH Zoran Telgetija je rekao da se u BiH proizvede više električne energije nego što je potrebno domaćem tržištu pa se višak izvozi. On je naglasio da su sva tamošnja postrojenja davno izgrađena i da zahtevaju modernizaciju i ogromna ulaganja posebno jer najveći deo proizvodnje struje dolazi iz termoelektrana, koje prema Zelenoj agendi EU nisu dobrodošle.

Ko su učesnici skupa Na Regionalnoj konferenciji, koju organizuju ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i Sarajevu, u saradnji sa Nordijskom poslovnom alijansom, Poslovnom asocijacijom Norveška-BiH i Norveškim partnerima za saradnju u oblasti energetike, učestovavaće i predsednik Vlade Albanije Edi Rama, predsednik Vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, predsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i predsedavajući Veću ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović rekao je da je tema pogođena nikad bolje jer se i region i Evropa nalaze u velikoj energetskoj krizi. Ambicija Crne Gore je izgradnja novih energetskih objekata i pre svega izvora obnovljive energije pošto Crna Gora želi da se brendira kao zelena destinacija i čiji je najveći prihod upravo od turizma.

Abazović je dodao da Crna Gora koja ima više od 250 sunčanih dana u godini teži izvorima poput solarnih panela, vetroparkova...

Severnomakedonski premijer Dimitar Kovačevski je istakao izuzetnu važnost ove konferencije u trenutku kada su najvažniji razgovori u Evropi upravo oni o energiji. Ovo je odlična prilika da iskoristimo mogućnosti zelene energije u regionu Zapadnog Balkana i region učinimo izvorom zelene energije. Dodao je da je saradnja jedini način da se prebrodi kriza jer nijedna zemlja ne može sama da reši probleme.

Fokus makedonske vlade su proizvodnja energije i proizvodnja hrane jer, kako je rekao premijer, smatra da je to budućnost.

Erikson: Ovde smo da podelimo znanje u energetskoj tranziciji Zamenik ministra energetike i specijalni izaslanik premijera Kraljevine Norveške Andreas Eriksen rekao je da je ova konferencija isto toliko važna koliko je i blagovremen zajednički izazov da obezbedimo sigurne izvore energije da obezbedimo bolju budućnost. "Moramo delovati odmah kako bismo obezbedili dobru budućnost za naše narode. Vidim ovde puno kompanija iz Norveške u oblasti obnovljivih izvora, koje mogu da prenesu svoje znanje i iskustva", naveo je Eriksen na zajedničkoj konferenciji za medije. Naglasio je da zelena energija može da podstakne zelenu tranziciju u celom regionu. "Sa moje tačke gledišta, ova konferencija je važna isto koliko i naš zajednički izazov da obezbedimo sigurnije izvore energije u ovo vreme neizvenosti", rekao je Eriksen. Dodao je će napori u tom pravcu doprineti da okruženje bude više nastrojeno prema investitorima i zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što se bavi tom temom. "Mi smo počastovani što smo ovde, da podelimo naša znanja, naše firme već sarađuju sa srpskom vladom, pred nama je puno napornog posla, kako bismo ovo ostvarili i pomogli vam u vašoj energetskoj tranziciji", naveo je Eriksen. Izaslanik je naglasio ja je cilj projekta da bude deo regionalne inicijative za jačanje prekogranične saradnje, kako bi zemlje povećale svoju otpornost u oblasti energetike. "Za dve nedelje će predsednik Vučić posetiti Norvešku. Želimo vam puno sreće u tome da poboljšate vaše energetske sistem u budućnosti", rekao je on i Eriksen uz napomenu da je impresioniran organizacijom konferencije.

