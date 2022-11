ČANAK POSLE 32 GODINE NEĆE BITI LIDER LSV! Političar uoči današnjeg OPROŠTAJA OD FUNKCIJE otkrio za Kurir svoje NAJVEĆE GREHE!

Lično nikada nisam imao nikakvih političkih ambicija! Ja sam izdajnik, jer nikad nisam uskliknuo s ljubavlju: "Vučiću ped*ru", jer je to mera opozicionarstva valjda. Kada se sve stavi na gomilu, jasno je da su moji najveći gresi, pored tog, jedna kafanska tuča, kada mi je neki primitivac seksualno uznemiravao sinovicu, i što sam vozio sanke po zasneženom Novom Sadu. Pa da je grad bio očišćen, sanke ne bi prošle, a onaj je zaslužio i više od nekoliko šamara. Glavna primedba im je što sam predugo predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, e pa da vidim šta će sad da smisle!

Ovako za Kurir političar Nenad Čanak komentariše to što se prvi put za 32 godine neće kandidovati za predsednika LSV na kongresu stranke koji se održava danas u u Novom Sadu.

Obelodanili ste da se nakon 32 godina povlačite sa čela stranke koju ste vi i osnovali. Zašto ste rešili da se povučete? - LSV su 1990. godine osnovali ljudi koji nisu imali veze s politikom, ali smo smatrali da je naša ljudska i civilizacijska obaveza da se suprotstavimo politici Slobodana Miloševića i čitavom tom nacionalističkom narativu. Nakon 5. oktobra hteo sam da podnesem ostavku, jer sam smatrao da je moj posao završen, ali su me ubeđivali da je sada vreme za reformu države, učestvovao sam i u pisanju novog ustava. Onda je došlo do ubistva Zorana Đinđića i do povampirenja socijalista i radikala. Pa se desio upad SNS u politički život Srbije i potpuno devastiranje DS... Kada sam shvatio da je sada 32 godine, četiri meseca i pet dana kako "nije vreme", rekao sam sebi: Bilo, ne bilo vreme, ja idem! Stranku ne napuštam, niti osnivam novu, ali decenijama trpim vređanja i pljuvanja iz Beograda, i od vlasti i od opozicije. Ne patim ja od funkcija, zašto stranka da bude talac mog "ozloglašenog" imena?

Izjavili ste da se povlačite i kako biste stranci omogućili da razvije sve svoje kapacitete koji su bili onemogućeni ličnom netrpeljivošću koja poslednjih decenija prema vama postoji. Na šta ste konkretno mislili? - Za vreme Miloševića bio sam sotona koja hoće da otcepi Vojvodinu, posle 5. oktobra, kada sam Koštunicu dr Vojislava upitao zašto se iz državnog budžeta finansira 1.600 oficira u Republici Srpskoj, rekao mi je: "S obzirom na vašu zlonamernost i to što znate je previše". Šešelj je napravio čitav izborni sistem takav da LSV ne uđe sama u parlament, a to je preuzeo DS. Kada je DS formirao SNS, došli smo do toga da svi mogu s njima, osim nas, jer je to izdaja. Znači, nije izdajnik onaj ko ih je napravio, već onaj ko s njihovom tvorevinom pokušava da uradi nešto na nivou lokala? Svima mogu sve da kažem u lice i da potpišem sve što kažem i jedini sam u Srbiji koji to može!

U kom pravcu očekujete da će se LSV sada razvijati i kakvi su vaši planovi? - Stranka će se razvijati onako kako to novo rukovodstvo odluči, ali siguran sam da neće odustati od principa antifašizma, nadnacionalnosti, interkulturalnosti. Važno da je ideja stranke živa, da Vojvodina ne postane anonimni geografski pojam s podsmehom nazvan "severna srpska pokrajina". Nit je to, nit je južna mađarska pokrajina, to je politička zajednica građana i naroda. Šta god LSV odluči da radim, ja ću to sa čašću raditi. Mislim da ću se više angažovati na međunarodnom planu nego sada, u sledećim nedeljama ću po pozivu posetiti Vrhovnu radu Ukrajine...

(Kurir.rs / J. Pronić)