NAJNOVIJA PROGNOZA METEOROLOGA TODOROVIĆA: Ovaj grad u Srbiji biće na udaru u utorak, evo zašto! Otkriva i kada stiže PRAVI SNEG

Proteklih dana uživali smo u suncu i u neuobičajeno toplim danima za sredinu novembra. Međutim, već ovog vikenda dočekala nas je kiša i niže temperature, a na planinama se očekuje i sneg.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da se danas sprema jača kiša i da će za kratko vreme pasti veća količina, zato je dato žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

"Ne bi trebalo da bude problema, ali građani treba da računaju na veću količinu padavina", napomenuo je Todorović.

Prema njegovim rečima, u oktobru i novembru iskoristili smo lepo vreme, a sada će preovlađivati kiša, dok se sneg očekuje samo u planinskim delovima. Napomenuo je da se sneg očekuje nedelja noć na ponedeljak na visinama od 600, 700 metara, ali mala je verovatnoća da će se zadržati ispod 1.000 metara nadmorske visine.

foto: Kurir/Z.Š.

Očekuje se da ukupna količina kiše za četiri dana u Vojvodini bude od 20 do 40 litara a u ostalim krajevima od 40 do 70 litara. U Beogradu se očekuje od 50 do 60 litara kiše po kvadratnom metru.

Promena vremena uvod u zimu

"Zemljište je sušno i ne bi trebalo da bude probleme, a na visinama iznad 1.300 metara biće snežnog pokrivača od 10, 15 santimetara. Ova promena vremena je uvod u zimu koja nam predstoji", istakao je Todorović.

Napomenuo je da zbog kiše u Beogradu ne bi trebalo da bude problema, ali je apelovao na vozače da budu oprezni.

"Sa Atlantika postoji serija vrtloga hladnog i vlažnog vazduha koji se kreće i ona dolazi sa Jadrana u naše krajeve i donosi padavine. Međutim nema ozbiljnog zahlađenja, preovlađivaće padavine u vidu kiše", istakao je Todorović.

foto: Nemanja Nikolić

Najavio je da će od utorka početi da duva košava u košavskom području, a u Vršcu će biti i orkanske snage. Očekuje se da dostiže jačinu od 90 do 100 kilometara na čas.

"Novi ciklon dolazi sa Atlantika posle utorka ali to znači da nema jačeg zahlađenja dok ne dođe hladniji vazduh sa severoistoka", kaže meteorolog.

Ne preporučuje da se ide po ovom vremenu u planinu, ali sledećeg vikenda biće prijantije za planinarenje.

"Do kraja novembra nema ozbiljnog zahlađenja što bi se produžilo i u prvim danima decembra. Pravi sneg sa zadržavanjima na tlu može nas očekivati sredinom decembra. Možemo da kažemo da je ova jesen bila toplija od uobičajenog. Padavine su sada poželjne", zaključio je Todorović.

(Kurir.rs/RTS)