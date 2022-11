VUČIĆ POSLE BRISELA: Nije slučajno Kurti večeras poslao policiju na sever! Ovo nije pobeda, pobeda je kad svaka majka mirno spava

Foto: Video plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrati se večeras javnosti po povratku iz Brisela, gde je danas imao duge, višesatne, iscrpljujuće pregovore sa premijerom privremenih institucija u Prištini, Aljbinom Kurtijem, uz posredstvo predstavnika EU, Đozepa Borelja i Miroslava Lajčaka.

Kako je predsednik Srbije rekao, nikakav dogovor nije postignut, jer je Kurti bio protiv svega, dok je Vučić prihvatio sve predloge, kako je potvrdio i Borelj.

USTREMILI SE NA BORELJA

Predsednik Vučić je, komentarišući Kurtijeve optužbe na račun Borelja, rekao:

"Vidim da su se ustremili na Borelja, jer valjda svi moraju da budu gluvi i slepi da ne vide šta se dešava. Borelju sam zahvalan što se ponašao korektno".

NE ZNAM KADA ĆEMO IMATI SLEDEĆI SUSRET

Vučić kaže da će se Srbi okupiti oko devet.

"Ključna poruka za njih je šta god da rade, protesti ne smeju da budu nasilni, već mirni".

Upitan kada će biti sledeći susret sa delegacijom Prištine, predsednik Srbije odgovara:

"Ne znam kada ćemo imati sledeći susret. Ako oko ovako nečeg ne možemo da se dogovorimo... O čemu? O priznavanju Kosova? To nije naša politika. Za nas nema ništa važnije od očuvanja mira".

"Moja glavna poruka je da damo sve od sebe da sačuvamo mir, da mi Srbi ne budemo krivi".

"Srbi iz institucija izlaze zato što neće da uradi ono što je potpisano, a to je ZSO, zato što hoće da piše kazne za tablice, a nema pravo, kao što nema pravo ni da smenjuje regionalne načelnike policije".

foto: Video plus

OVO NIJE POBEDA, ZA MENE JE POBEDA KAD SVAKA MAJKA, I SRPSKA I ALBANSKA, MOGU MIRNO DA SPAVAJU

Zamoljen za komentar da je EU prvi put rekla da je Srbija sve uradila, a da Kurti nije, Vučić je rekao:

"Da pitate moje prijatelje Dačića i Vučevića rekli bi da je to velika pobeda Srbije, jer se to nije dogodilo 23 bodine. Ja to ne osećam kao pobedu, zato što je pobeda za mene nešto drugo. Pobeda je ako znam da će svaka majka i svako dete mirno da zaspi. I srpska i albanska. Za mene je pobeda kompromis, za mene je pobeda trajni mir".

"O kakvoj pobedi pričamo? Kad znam da niko na severu Kosmeta večeras neće mirno da spava".

BORELJU I LAJČAKU SAM REKAO: "NEMA NIŠTA OD OVOGA"

Vučić je rekao da želi da pruži više informacija, ne samo o onome što se događalo u Briselu, jer to je već prošlost, već i onome šta će da se događa.

"Ponosan sam što je srpska delegacija došla u Brisel sa jasnom namerom da se dogovara, pristaje na kompromise i da po svaku cenu pokušamo da sačuvamo mir i živote ljudi".

"Ponašali smo se odgovorno, jer nema te majke, sestre, supruge ni deteta koji bi voleli da mu se neko vrati u kovčegu".

"Dali smo sve od sebe, više puta prihvatali nove i nove predloge. U nekom trenutku, posle sat pregovora, rekao sam gospodi Borelju i Lajčaku: 'Nema ništa od ovoga".

foto: Video plus

"Srbija nema problem sa KS tablicama, u više navrata sam ponovio. Dovoljno je da imamo statusno neutralne KS. Međutim, druga strana je reagovala negativno".

"Važno je bilo to što sam molio za nekakav papir. Rekao sam da možemo da otvorimo sve teme, ali ono što moramo je da implementiramo ono što je već potpisano. Kada to kažete, vidite svu suštinu problema, oni pokušavaju da nam kažu da ćemo možda jednog dana dobiti ZSO, ali tek kada na jedan ili drugi način priznamo Kosovo".

"Negde oko tri popodne smo pomislili da smo blizu".

"Kosovo bi trebalo da suspenduje sve akciji oko preregistracije, a Srbija da ne izdaje ni ne obnavlja tablice sa mestima na KiM. Mi smo pristali. Kako da im verujemo za bilo šta u budućnosti, ako nisu u stanju da poštuju ono što je potpisano u prošlosti?".

"NIJE SLUČAJNO ŠTO JE KURTI VEČERAS POSLAO NA SEVER SVU POLICIJU KOJU IMA U PRIŠTINI"

"Rekao sam više puta, bolje da razgovaramo 100 godina nego jedan dan da se sukobljavamo".

"Šta je danas bilo problematično? Za nas ništa. Očigledno je neko drugo želeo sukob i planira ga. Nije slučajno da je baš večeras sve što postoji policije u Prištini poslato u četiri mesta".

foto: Video plus

"Srbi dobro znaju da im nije obaveza da plaćaju harač koji nije potpisan. Postoji bes stanovništva na severu KiM".

"Nama od sutra predstoji težak period, mnogo besanih noći. Moramo da budemo zabrinuti, ali nema mesta panici".

"Borelj je više puta rekao predstavniku Prištine da ima obaveštajne podatke da će biti problema".

"Znam da će mi predstavnici Srba reći da im je svega dosta. Ali moraju da znaju da nam je život svakog njih važniji od svega".

"Još jednom molim međunarodnu zajednicu koja ima uticaj na Prištinu da ga iskoriste na gospodina Kurtija i ostale i pomognu da nam da svi zajedno sačuvamo mir".

foto: Kurir Televizija

"Zahvalan sam predstavnicima EU što su imali strpljenja da 7,8 sati razgovaraju sa nama".

"Čak i kada su Albanci imali želje, rekli smo da nema problema samo da se implementira ono što je ranije potpisano. Oni kažu: 'Pa to je potpisala bivša vlast'. Dođe mi da čupam kosu. Zamislite da ja kažem: 'Pa to je potpisao Borko Stefanović".

"Uz svu moju zabrinutost, uradićemo sve što možemo".

(Kurir.rs)