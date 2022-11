MOĆNA I JASNA PORUKA VUČIĆA: Nadam se da moj miran ton neko neće da tumači kao slabost i zeleno svetlo za iživljavanje nad Srbima

Foto: Video plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju večerašnjeg obraćanja povodom današnjih pregovora u Briselu poslao je jasnu poruku rekavši da se nada da njegov miran ton neko neće protumačiti kao slabost.

Kako su naglasili i predsednik Vučić i visoki predstavnik EU Đozep Borelj, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti je u Briselu sve odbijao, dok je srpska strana uporno pristajala na kompromise.

"Sve što smo mogli, uradili smo. Nadam se da ove moje reči i način na koji govorim i miran ton neko neće da tumači kao slabost i zeleno svetlo za iživljavanje nad Srbima. To bi značilo da su pogrešno razumeli moje reči i moje ponašanje i da su ih pogrešno protumačili", rekao je Vučić i dodao:

"Moje glavna poruka biće da damo sve od sebe da sačuvamo mir. Govorim o poruci Srbima, da mi Srbi ne budemo krivi. Da mi ne izazivamo nikoga. Ne zaboravite koliko sam meseci slušao, ne ljutite se što ću to da kažem, kako jedva čekamo da napadnemo nekog u regionu, da smo ovakvi i onakvi, slušao besmislene priče da smo krivi, jer zbog tablica izlazimo iz institucija. Ne, Srbi izlaze iz institucija zato što neko hiljaditi put neće da ispuni ono što je pre 10 godina potpisao, a to je ZSO. Zbog toga što hoće da im naplaćuje kazne za tablice, a nema pravo, i pod tri, zato što smenjuje regionalnog komandanta policije, a nema nikakvo pravo. To mogu samo četiri gradonačelnika sa severa, po Briselskom sporazumu. Nakupilo se".

(Kurir.rs)