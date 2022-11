SAD ODMERAVAJU MIŠIĆE SRBIJE?! Glišić: U EU su otvoreno rekli da je problem Kurti, ali oni se ništa ne pitaju ZNA SE KO JE GAZDA

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti objavio je da prihvata zahtev SAD i da za 48 sati odlaže primenu mere kažnjavanja vozača sa srpskim registarskim oznakama.

Ovakvom odlukom ostavljen je prostor eventualnom pronalaženju rešenja Beograda i Prištine, što se juče nije dogodilo na sastanku u Briselu. A sinoć se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao sa predstavnicima Srba sa KiM kojima je poručio da je siguran da ćemo kao narod pokazati zrelost i sačuvati svoja ognjišta.

Vučić je juče po povratku iz Brisela poručio građanima da će Srbija biti posvećena miru, a da narodu na Kosovu želi da kaže da za jedno ne moraju da brinu, a to je da ćemo dati sve od sebe da budu sigurni i bezbedni.

O situaciji na Kosovu i Metohiji govorio je Vladan Glišić iz pokreta Narodna mreža.

foto: Kurir Televizija

- Zanimljivo je da je evropska unija probala sama da reši ovaj problem i nije uspela, jer Kurti zna da tamo ne stanuje moć ni obaveza. Sada su otvoreno rekli da Kurti pravi problem, ali on to radi jer zna ko je gazda i sada se taj gazda tj. SAD javio i izvršio pritisak da Kurti još 48 sati odloži ovu akciju kojom želi da na svakom kvadratnom metru uspostavi svoju vlast. On uzima sebi tu slobodu znajući da će u nekome uvek imati nečiju podršku. Borelj nije neko ko bi da destabilizuje ovaj prostor, ali on se ništa ne pita - smatra Glišić.

Na pitanje voditelja da li išta može da se promeni za samo 48 sati, Glišić je odgovorio da uglavnom sve zavisi od volje SAD.

- Situacija bi mogla da se promeni svakog minuta kada bi Vašington to hteo. Možda odmeravaju mišiće Srbije, kako bi videli koliko je spremna da brani svoj narod. Mi znamo da su nam ograničenja velika, ali postoje granice koje ne možemo preći, ako hoćem da budemo država.

Glišić je smatra da je ambasadror Kristofer Hil jedina američki zvaničnik preko koga možemo da apelujemo povodom politike prema Kosovu i Metohiji.

- Mi nemamo mogućnosti da apelujemo na neku veću adresu osim Hila, pri čemu on poznaje arhitektutu Balkana, pa tako možemo da očekujemo da će apel prema njemu uroditi plodom. Nadam da će u Vašingtonu preko Hila čuti taj apel - kaže Glišić.

