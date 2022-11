NENAD ČANAK ŠOKIRAO NA KURIR TV: MOJA SLAVA JE MOJA STVAR! Putin će izvršiti samoubistvo, ako ga prethodno NE UBIJU

Nenad Čanak ponovo je uzburkao strasti u domaćoj javnosti posle navoda da lomio slavski kolač sa vladikom lažne Miraševe Crnogorske pravoslavne crkve.

Nekadašnjem lideru LSV Nenadu Čanku je u ponedeljak na Aranđelovdan slavski kolač osveštao Boris, lažni vladika lažne Crnogorske pravoslavne crkve, inače, najbliži saradnik raspopa Miraša Dedeića!

Nenad Čanak gostovao je, između ostalog i tim povodom na Kurir TV i izneo svoju stranu priče.

- Slavu slavim decenijama, a to što je sad to nekog našlo da nervira je vaša stvar. Slava je moja privatna stvar. Ja nisam ekspert u ovim pitanjima, kad su počeli da me diraju morao sam da se ovim pozabavim - rekao je Čanak i pitao:

- Kako može u sekularnoj državi da slavu slavi MUP? Patrijarhu nose baldahin pripadnici Vojske Srbije? Samostalna crnogorska zajednica je upisana kao i sve ostale samostalne autokefalne crkve, a srpska pravoslavna crkva je sekta - izjavio je Čanak.

- Kako mogu državni organi da učestvuju u ovim događajima? Jel postoji Rumunska pravoslavna crkva? - pitao je Čanak i dodao:

- Teokratija se u Srbiji sve više pojačava. Stalno dolazi do jačanja teokratije. Zašto crnogroskoj pravoslavnoj crkvi nisu vraćeni hramovi - rekao je on.

Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) je nekanonska, samozvana verska zajednica koja deluje na području Crne Gore i u crnogorskim iseljeničkim krugovima. Osnovana je 1993. godine, na Cetinju, a registrovana je 17. januara 2000 kao NVO. godine kod Odeljenja za bezbednost (MUP) na Cetinju. Nastala je uz pozivanje na opšte odredbe iz Zakona o verskim slobodama koji je, inače, prestao da važi sa donošenjem Ustava Crne Gore iz 1992. godine, i zato je Ministarstvo pravde prethodno odbilo da je registruje.

Na pitanje voditelja o navodima Olekseaj Arestoviča da je Putinu ugrožen život ako izgubi rat, Čanak je rekao da je ruski lider već mrtav čovek.

- Daj Bože da Rusija ne dođe do nas! Putin je mrtav čovek. Bilo bi dobro da se ubije, a ako ne mogu oni, ubiće se sam. Ako si krenuo u rat morao si da budeš pobednik. Interesna grupa koja drži Rusiju, nakačila se na prirodna bogatstva oni uzimaju uprocenat od svega. - rekao je Čanak i dodao za kraj:

Slava Ukrajini!.

