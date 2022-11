KURTI KUKA MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI! Ministar Dačić: Amerika mu izvukla uši, sankcije Rusiji i odbrana Kosova NE IDU ZAJEDNO

Koliko su nerealne Kurtijeve želje da naplaćuje kazne Srbima na severu Kosova i Metohije koji ne preregistruju svoja vozila? Kako ostvariti što bolji međunarodni položaj Srbije u narednom periodu i šta bi se desilo kad bismo uveli sankcije Rusiji?

Na ova pitanja u jutarnjem programu Kuirir televizije odgovara Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova.

- Definisanje Kurtijeve politike u ovom trenutku je velika glavobolja za sve u međunarodnoj zajednici. On prati sve što mi izjavljujemo. Ja sam jednom rekao kako se na njega žale svi u međunarodnoj zajednici i onda se on žalio njima kako ga svi ogovaraju i kako su oni na našoj strani. On uopšte ne razume situaciju. Kad su svi skočili na njega da mu zavrću ruke i izvlače uši shvatio je ipak da postoje mehanizmi da se izvrši neki pritisak na tzv. Kosovo.

Dačić je istakao da je odlučnost srpskog naroda koja se ispoljila u napuštanju kosovskih institucija od strane Srba sa KiM, značajno doprinela tome da se na Kurtija izvrši međunarodni pritisak.

- Sada je srpski narod pokazao jednu odlučnost i mnogo veći udarac je bio to što su Srbi izašli iz kosovskih institucija nego što mnogi misle. U institucijama su uglavnom učestvovali neki takozvani Tačijevi Srbi, a ovi Srbi su zaista predstavnici srpskog naroda na KiM.

Srbi su pružili otpor nakon što je usledio čitav niz tih jednostranih poteza, kao što su recimo uvođenje vojske kosova, i pokušaj upada kosovskih snaga bezbednosti na sever KiM. Ispostavilo se na kraju da Srbi tj. srpski policajci na KiM treba da naplaćuju kazne Srbima koji neće da preregistruju tablice - rekao je Dačić i dodao da smatra zahtev Prištine da na registarskim tablicama stoji oznaka "Republika Kosova" nerealan.

- Tu dolazimo do jedne zanimljive situacije. Zašto neko toliko insistira da svuda piše "Republika Kosova". Da li je juče kad smo igrali fudbal pisalo Republika Srbija ili Republika Brazil? Znate zašto se na tome insistira? Zato što neko najviše insistria na nečemu što nema! Oni hoće da svaki njihov potez bude promovisanje kosovske državnosti - ocenio je Dačić.

Ministar je spoljnu politiku Evropske Unije ocenio kao neefikasnu.

- EU već godinama pati od toga da ima neefikasnu spoljnu politiku. Taj briselski sporazum je bio jedan od retkih uspeha spoljne politike. Neposredno posle njegovog potpisivanja, na isteku 2013. došlo je do promene u Evropskoj komisiji i došla je umesto Ketrin Ešton Federika Mogerini. Svakim danom je ta institucija gubila na snazi.

Nije problem Žozep Borelj niti Lajčak već celina EU jer oni nemaju jedinstvenu politiku po mnogim segmentima. Nemaju je ni oko migracija ni oko azilanata i onda neko oseća da nema obavezu da poštuje dogovore u kojima EU posreduje - tvrdi Dačić i dodaje da je Srbija godinama ispunjavala sve obaveze predviđene Briselskim sporazumom, dok Priština nije ispunila nijednu, od kojih je najvažnija Zajednica srpskih opština.

Ministar je istakao da je uloga SAD u pregovorima ključna.

- Nikad se nijedan konflikt nije rešavao isključivo između dve sile koje u njemu učestvuju. Dejstonski sporazum je recimo postignut na intervenciju SAD. Zna se gde se donose ključne odluke i zato treba da gradimo korektne odnose - smatra Dačić.

Uvođenje sankcija Rusiji

Dačić je ocenio da uvođenje sankcija Rusiji ne može biti politika Srbije ukoliko se želi odbraniti KiM.

- Kada govorimo o Rusiji pustite emocije. Ja prvi ne gajim posebne emocije prema Rusiji. Gajim ih prema Srbiji. Ali ako hoćemo u UN da raspravljamo i Kosovu, ko će da glasa za nas? Hoće li to biti Nemačka i SAD ili Rusija i Kina? Moramo da vodimo računa o tome. Juče sam bio u Kataru, mislite da je Katar uveo sankcije Rusiji? - rekao je Dačić i zaključio:

- Ne možemo da kažemo da ne prIznajemo nezavisnost Kosova, pa potom da uvodimo sankcije Rusiji. To jedno sa drugim ne ide. Možemo jedino da kažemo ne insitiramo više na Kosovu, pa se pridružujemo sankcijama Rusiji.

Svetsko prvenstvo u Kataru

Ministar sa na kraju dotakao svetskog prvenstva u Kataru gde je juče prisustvovao utakmici Srbija: Brazil.

- Ja sam išao sa navijačima. Nije bila baš neka atmosfera u povratku, ali je bila u odlasku. Ja mislim da je bilo oko 88.000 ljudi. Tamo je bila elita svetskog fudbala. Bio je čak i Entoni Blinken, američki državni sekretar. Oni traže i pozivaju goste iz svih zemalja i to je bio jedan od razloga zašto smo ministar Gajić i ja išli - kaže Dačić, a povodom same utakmice Srbije i Brazila rekao je u šali sledeće:

- Često se događala da mi startujemo pobednički protiv nekih ozbiljnih ekipa, a onda izgubimo od nekih autsajdera. Hajde sad malo da promenimo. Startovali smo loše protiv jake ekipe, pa sad da pobedimo Kamerun, pa Švajcarsku - rekao je Dačić.

Kurir.rs

