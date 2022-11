U Subotici položeni venci na spomenik Kralju Petru Prvom povodom 25. novembra 1918. godine

U Subotici su danas, na platou ispred Sokolskog doma, položeni venci na spomenik kralju Petru Prvom Karađorđeviću, a održan je i parastos. Gradonačelnik Stevan Bakić je, tom prilikom, istakao da je Grad Subotica podržao inicijativu svih sekcija Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca „Kralj Petar Prvi” da se 25. novembar – dan na koji je 1918. godine u Novom Sadu Velika narodna skupštinu Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena iz Banata, Bačke i Baranje donela Odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji – u Subotici obeležava polaganjem venaca na spomenik Kralju Petru Prvom Karađorđeviću.

foto: Grad Subotica

„Spomenik kralju Petru Prvom, kralju Srbije od 1903. do 1918. i prvom vladaru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, svečeno je otkriven 30. novembra 2021. godine. Bio je to izuzetno značajan dan za Suboticu. U godini u kojoj je obeležen vek od upokojenja kralja Petra Prvog, a povodom Velike narodne Skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena, istorijskog događaja u kome je značajnu ulogu imalo i mnogo ličnosti iz našeg grada, Subotica je odala počast najvoljenijem srpskom vladaru“, rekao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Podsetio je da je odluka o podizanju spomenika Kralju Petru Prvom – u okviru koje su bila predviđena i adekvatna spomenička rešenja i za ličnosti koje su značajne za naše sugrađane Mađare, Bunjevce – doneta jednoglasno, na sednici Skupštine grada Subotice održanoj na Spasovdan 2020. godine i da je ta odluka realizovana u punom saglasju i saradnji sa predstavnicima nacionalnih manjina.

foto: Grad Subotica

„Kralj Petar Prvi, poznat i po čuvenim rečima ’Bez ljubavi narodne, slabi su prestoli zemaljski’ želeo je da bude istinski ustavni kralj Srbije. Za njega su, kako je govorio, ’Ustav i sve ustavne garancije za slobodu i prava naroda’ svetinje koje će ’vazda najbrižljivije poštovati i čuvati’. Tokom života je prošao kroz mnoga iskušenja. Bio je pitomac Sen-Sira, ratnik, izgnanik, zatvorenik, izbeglica, ustavni vladar. Bio je i brižan roditelj, a poseban, gotovo očinski odnos imao je prema svojim vojnicima kojima se obraćao rečima – ’deco moja’, naveo je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

U narodu od milošte prozvan „Čika Pera“, Kralj Petar Prvi bio je kralj Srbije i tokom velikih vojnih uspeha, pa je zapamćen i kao kralj Petar Oslobodilac, kazao je Bakić i dodao da je Kralj Petar Prvi u sećanju svog naroda ostao upamćen i kao omiljen, hrabar, pošten i pravdoljubiv vladar koji je, uprkos vidno narušenom zdravlju, „Albansku golgotu“ prošao zajedno sa svojom vojskom.

foto: Grad Subotica

„Kralj Petar Prvi je prihvatio nacionalni program koji je predviđao oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Zastupanje tog programa kojem je pred završetak Prvog svetskog rata bio potpuno privržen, odanost svojim korenima i svom narodu, ljudske vrline i vojničke veštine, ali i činjenice da je uredio vojsku i privredno osnažio zemlju, doprineli su da kralj Petar Prvi još za života stekne slavu i poštovanje na celom prostoru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, rekao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Uz isticanje da je novostvorena država, rođena 1. decembra 1918. godine, nastala posle tri teška i oslobodilačka rata – Prvog svetskog i dva balkanska – u kojima je Srbija podnela ogromne žrtve, gradonačelnik Bakić je rekao da je n aša obaveza da čuvamo sećanje na stradale tokom tih šest ratnih godina i odajemo počast našim slavnim precima.

foto: Grad Subotica

„To je najmanje što možemo da učinimo za njih, jer su u svetoj borbi za odbranu svoga ognjišta i svoje slobode koja je, ujedno, bila i borba za oslobođenje i ujedinjenje sve neslobodne južnoslovenske braće kako bi se prvi put od dolaska na Balkan našli u istoj državi, žrtvovali ono što je najdragocenije – svoje živote“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Podvukao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrivanjem spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću u Novom Sadu, povodom stote godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, vratio onaj značaj koji oslobođenje i ujedinjenje iz 1918. godine imaju za prostor današnje Vojvodine.

foto: Grad Subotica

Subotica se, kako je rekao, na ponos svih njenih građana, podizanjem spomenika prvom vladaru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca – simbolu uređene, demokratske države, utemeljene u ustavu i vladavini prava – pridružila toj obnovi državotvorne svesti i unapređenja spomeničke baštine u našoj zemlji.

foto: Grad Subotica

„Ovo je momenat kada čovek treba da kaže nešto što mu je na duši. Dosta puta sam iskreno sam sebi postavio pitanje da li smo dostojni naših slavnih predaka. Nemam odgovor čekajući da svi kao jedan počnemo da cenimo i volimo našu Srbiju onako kako je ona to zaslužila, da svakim danom svojim delima to pokazujemo onako kako to radi naš predsednik Aleksandar Vučić i nikada ne smemo da zaboravimo slogan Srpskog kulturnog kluba iz 1937. godine ’Srbija je večna dok su joj deca verna’. Neka je večna slava kralju Oslobodiocu i svim našim slavnim precima“, zaključio je gradonačelnik Bakić.

1 / 24 Foto: Grad Subotica

Vence na spomenik kralju Petru I Karađorđeviću položili su: u ime grada Subotice gradonačelnik Stevan Bakić načelnik Severnobačkog upravnog okruga Bojan Šoralov i predstavnici Vojske Srbije, delegacija Bunjevačkog nacionalnog saveta, predsednica dr Suizana Kujundžić Ostojić i potpredsednik Veljko Vojnić, delegacija Srpskog kulturnog centra, delegacija Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i njihovih potomaka i poštovalaca „Kralj Petar prvi“, članovi Besmrtnog puka Subotice, delegacija Zavičajnog udruženja „Dalmacija“, pojedinci i građani Subotice.

Grad Subotica