DIREKTNO UKLJUČENJE PREDSEDNIKA IZ TRONDHAJMA: Sreo sam se s našim studetima, a ovo je na mene ostavilo najveći utisak! (FOTO)

TRONDHAJM - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u zvaničnoj poseti Norveškoj, danas je boravio u Trondhajmu gde se sreo i sa našim studentima.

- Ono što je na mene ostavilo najveći utisak jeste da su mi rekli da hoće da se vrate u svoju zemlju što do pre par godina, kad sam putovao, nije bio slučaj... A oni će doneti ogromno i dragoceno znanje u našu zemlju - rekao je predsednik pa rekao i ovo: - Mi mislimo kad završimo fakultet to je to, da je to gotova stvar... A važni su i kontakti.

Predsednik je ponovo naglasio važnost energetike i obnovljivih izvora energije jer nijedna velika fabrika više neće da investira ili dođe ako ne može da koristi takvu vrstu energije.

Uključivši se direktno u program TV Pinka on je rekao da će Srbija uložiti 32 milijarde evra, odnosno oko 1,5 milijardi evra na godišnjem nivou, do 2040. i neke u obnovljive izvore energije, elektro-mrežu kako bi udeo fosilnih goriva bio što manji. Pojasnio je i da Norvežani ovde rade takve projekte za čitav svet.

- Pod norveškom palicom znanja radićemo u budućnosti za naš energetski sektor i obezbedićemo sve vrste energenata za naš narod. Mi nismo spremni za električna vozila, a svet je otišao napred i ide napred, a mi ne smemo da zaostajemo - rekao je predsednik i naglasio da su naša velika šansa mladi ljudi kao ovi koje je ovde sreo i koji žele da se vrate. Dodao je i da je gledao rezultate popisa i da je ranije bio zabrinut kad je gledao broj umrlih i broj živorođenih. Međutim, kaže da je sad malo optimista, iako po prirodi nije, kad vidi da se veliki broj naših ljudi iz inostranstva vraća u zemlju.

Uroš mi rekao: Ja se vraćam! Predsednik je rekao da je presrećan što se danas sreo sa našim studentima koji će doneti veliko znanje u zemlju. - Uroš mi je rekao, ja se vraćam... Bio sam presrećan... To su mi rekle i devojke iz Novog Sada i Valjeva - kazao je Vučić ponovivši da je to naša šansa. O litijumu Dotakao se i litijuma rekavši da se baš ovde prave takve baterije a "mi zavukli glavu u zemlju kao noj". - Mora zemlja od nečega da živi, od tri kila cveća... Od čega zemlja da živi. Evo mogu da pokažem što sam pročitao da je Makron saopštio da je Francuska pronašla litijum i da će sad da prave čitav lanac na tom polju - kazao je predsednik.

