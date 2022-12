LUKS TOALET-PAPIR, FENSI AJPEDI, ZIMSKE GUME: Ministri TEK SELI U FOTELJE, a već raspisali tendere! Evo šta su prvo PAZARILI

Iako su novi ministri stupili na dužnost tek pre nešto više od mesec dana, dobar deo njih već se bacio na renoviranje tih institucija po svom ukusu, kao i nabavku računara, doterivanje automobila, dvorišta i zelenih površina.

Grabuljanje lišća

Tako će, prema podacima o javnim nabavkama, Ministarstvo spoljnih poslova Ivice Dačića potrošiti 1.500.000 dinara na razne poslove baštovanstva, pa između ostalog traže izvođača za sadnju ruža puzavica, grabuljanje lišća, košenje trave, okopavanje cveća, seču stabala, ugradnju sistema "kap ko kap".... Takođe, odvojiće znatnu sumu novca, oko 3.500.000 dinara, i za papirnu galanteriju, tj. ubruse za ruke i toalet-papir. Zanimljivo je da je i ovog puta naručen i određen deo luks papira, svega 160 rolni, pa se tako u specifikaciji navodi da se traži "beli troslojni papir, blago reljefni, odlično upijajući, bez mirisa i razgradiv u vodi". Mnogo više rolni, oko 1.000, dvoslojni je papir s manje "performansi".

Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, na čijem čelu je Nikola Selaković, baca se na popravku i održavanje vozila, pa su sredinom decembra raspisali poziv kojim nameravaju za te usluge da potroše oko 7,6 miliona dinara. Naručili su i gume, za oko 3,7 miliona dinara.

Avio-karte

I Ministarstvo kulture, kojim rukovodi Maja Gojković, planira nabavku računarske opreme, i to u vrednosti od 1,65 miliona dinara, a nameravaju i da renoviraju fasadu zgrade ministarstva, iako zasad nije poznato koliko su novca planirali za to da izdvoje. Gojkovićeva je naručila ajpede - dva "Eplova" "ajped pro M1", čija se cena kreće od čak 163.000 pa do 344.000 dinara i još pet "ajped er 4", koji je oko 100.000 dinara.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, kojim rukovodi Tomislav Momirović, za avio-karte za potrebe ministarstva izdvojiće osam miliona dinara, dok će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na čijem je čelu Aleksandar Martinović, za usluge produkcije i montaže izdvojiti 1,99 miliona dinara.