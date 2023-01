"15 MILIONA EVRA ZA ŽELEZNICE JE PREMALO!" Vesić OTKRIO koja dva grada će spajati BRZI VOZ: Decenijama nismo ulagali u ovaj sektor

Foto: Kurir Televizija, Printscreen/YouTube/ Plus Online

Drama u novogodišnjoj noći, kada je splav Fristajler potonuo, bila je okosnica kojom je započet razgovor jutros u emisiji Redakcija.

Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gostovao je i komentarisao poslednja dešavanja u Beogradu, ali i situaciju u Pirotu kada je došlo do curenja amonijaka, tokom isklizavanja vagona sa pruge.

Osvrnuo se na potonuće splava Fristajlera, kroz kratku izjavu:

- Sve ćemo znati kada policija završi istragu. Postoji inspekcija koja je zadužena za bezbednost plovidbe, inspektori su izašli na teren, utvrđuju stanje sa policijom, kada bude završen izveštaj znaćemo šta se desilo - rekao je on.

Vest koja je obeležila decembar je isklizavanje voza u Pirotu i curenje amonijaka, Vesić je okarakterisao kao posledica nedovoljnog ulaganja u železnice.

- Formirana je komisija iste noći, koju čine inspektori za prevoz opasnih materija i inspektori za železnički saobraćaj. Postoji mnogo širi problem i ovo je posledica toga. Decenijama nismo ulagali u železnice još od Jugoslavije. Žalosna je činjenica da Srbija ulaže između 10 i 15 miliona godišnje, a sa tim ne može da se uradi ništa! Sada je država počela da ulaže više u železnice - kazao je Vesić.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:51 Vesić OTKRIO koja dva grada će spajati BRZI VOZ: Decenijama nismo ulagali u železnice!

Otkrio je u kojim će se oblastima graditi brza pruga.

- Krećemo sa nastavkom izgradnje brze pruge Subotica-Novi Sad, 2025. godine imaćemo brzi voz koji će saobraćati iz Beograda i Budimpešte

Vesić je istakao šta je dužnost ministra i posetu u novogodišnjoj noći naplatnoj rampi Vrčin.

- Posao ministra je da bude sa svojim zaposlenima. Postoje hiljade ljudi koji rade i za novogodišnju noć, i rade u vazdušnom, rečnom, putnom saobraćaju, komunalnom sistemu, gradskoj čistoći... Za njih ne postoje praznici, ni vikend i ne postoji Nova godina. Želim da im se zahvalim u ime predsednika i Vlade što rade revnosno svoj posao - rekao je on.

Objasnio je zašto je izabrao baš rampu Vrčin.

- To je jedna od najvećih naplatnih rampi u EU. Kroz naš sistem se ostvari preko 70 miliona transakcija, recimo pre deset godina je bilo 32 miliona transakcija, a to znači da više automobila prolazi tuda. Zahvalio sam se i železničarima - rekao je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.