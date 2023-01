IMALI SMO TALAČKU KRIZU NA KIM! Smajlović: Koji je SMISAO politike, ako ne da, sa najjačim liderima, razgovarate RAVNOPRAVNO?

Poslednji događaji na Kosovu i Meothiji, koji su započeli zaoštravanjem oko registarskih tablica, a završili barikadama na severu Kosova i Metohije, bili su tema u emisiji Redakcija.

Gošća Ljiljana Smajlović, novinar, iznela je mišljenje o godini koja je za nama i šta nas, po pitanju situacije na Kosovu i Metohije, čeka u ovoj.

Osvrnula se na poslednja dešavanja na KiM iz ugla albanske opozicione politike.

- Opozicioni lideri na Kosovu i Metohiji suprotno onoj našoj predstavi, da su svi lideri jedinstveni protiv Srba, dok smo mi ovde podeljeni, vrlo je slična situacija. Kada vidim da glavni opozicioni lideri kažu da je Kurti dva puta pogrešio, jer je prekasno poslušao Ameriku i oko tablica i oko barikada, naša je pozicija urušena, o severu Kosova se više neće odlučivati na Kosovu i Metohiji nego u Briselu, mi smo izgubili na podršci naših glavnih zapadnih partnera... - započela je.

Nazvala je i srpsku i albansku opozicionu stranu sličnom.

- Opet u Srbiji imate srpsku opoziciju koja kaže da je katastrofa ovo što je Vučić uradio, ovo nije pobeda, ništa nismo postigli, i sad bi čovek morao da pomisli ko laže? Je l' laže srpska opozicija, ili laže albanska? - pitala je i nastavila:

- Ne laže ni jedna ni druga, nego se ponašaju logično za situaciju u kojoj se nalaze u malim zemljama, u kojim svaki politički sukob poprima obrise borbe za naklonost zapadnih partnera - rekla je Smajlović.

Primetila je ovu učestalu pojavu na političkoj sceni u Srbiji i u malim zemljama, generalno.

- Kad neki naš političar da neku izjavu, a oni kažu ponovo govori za "domaću upotrebu" ovo ne igra na Zapadu! Kao da je glupo izboriti se za domaću javnost, kao da sva politika nije izboriti se za svoje birače! -pojasnila je i nastavila:

- Svaka vlada u našim zemljama mora da nađe način da zastpupa svoje nacionalne interese a da ne pokvari odnose sa Zapadom, političari se trude da ostanu na vlasti, a mi gledamo da ne budemo poniženi, da to ne dovede do bombardovanja, ili sankcija - kazala je.

Ona je pojasnila šta misli pod zapadom.

- Mislim na Brisel i Vašington, s tim što je Vašington ojačao pozicije. Glavna karatkeristika rata u Ukrajini, je da je Amerika važnija i moćnija jer se povećala zavisnost Evropske unije od nje - rekla je, uporedivši rusku zavisnost u sadašnjem momentu od Kine.

Sledećim pitanjem ocrtala je i krajni smisao politike.

- U čemu je smisao politike ako vam smisao politike nije u tome da uspete da vodite poslove samostalno i da pokušate da razgovarate sa najjačim državama kao da ste ravnopravni, kao da ste suvereni, kao da vi imate pravo da svoju politiku vodite kako vi hoćete - pitala je.

Prema mišljenju Smajlović sve će zavisiti od politike Beograda.

- Sva politika sastoji se od toga da gurate svoje pozicije. Kurti jeste iznervirao američke nacije, ali je pokazao da se vratio na vlast sa večim procentom birača nego tada. Sada je Kurtiju teže, jer očigledno nije ništa opipljivo uspeo. Ali uvek će neko da pokušava da oponira Americi, čak i Priština! - rekla je Smajlović.

Američku politiku okarakterisala je kao predvidljivu kalkulaciju.

- Na kraju su ipak važni ti tvoji birači i samo njima ima smisla da se obraćaš. Kad Vašington i Brisel razmišljaju da li mogu da sruše Kurtija, oni gledaju kad je Vlada, koliko on još ima ljudi u Parlamentu na koje može da se osloni, i to su pipave kalkulacije. Sve su vlade u vrlo sličnoj situaciji, a veoma su kooperativne - navela je.

Zajednicu srpskih opština na koju Srbija čeka deset godina, prokomentarisala je kroz izjavu Boda Vebera:

- Njegova jučerašnja izjava: "ma mi smo im dali tu zajednicu srpskih opština samo da srpska javnost lakše proguta da je Kosovo nezavisno" - citirala je.

- Ja ne mislim da će biti odmah formirana Zajednica, pogotovo ne mislim da će biti formirana onako kako je zamišljena u Briselskom sporazumu. Meni se to uvek činilo kao da pokušavaju da nam istu stvar prodaju dva puta. Dobili su sve naše ustupke, a ništa nisu učinili za nas! Domaći birači nisu tako besmisleni i nevažni kako se čini, i nije tako lako slomiti Aljbina Kurtija u toj siromašnoj državi - rekla je Smajlović rekavši da celokupna situacija traje mnogo dugo, dok Kurti jača.

Zaključila je da je situacija na Kosovu i Metohiji sa hapšenjem Dejana Pantića, bila talačka kriza.

- Mi možemo da radimo ono što smo radili do sada, da ne damo, da se opiremo! Da kažemo ne možete tako sa nama, ne možete da nam hapsite ljude! Situacija sa Dejanom Pantićem, to je bila talačka kriza! To nije bilo hapšenje! Niko to nije nazvao talačkom krizom! Da smo mi nekog tako uhapsili, da ne može da ga vidi advokat, tu bi Savet Evrope izdavao saopštenja - rekla je nazvavši opiranje samostalnom politikom.

