OD SUTRA SKUPLJI PARKING U BEOGRADU: Cene VIŠE u ovim zonama! Evo koliko sada morate da izdvojite za sat vremena DETALJAN CENOVNIK

Od 1. januara u Beogradu parkiranje će biti skuplje za četiri do pet dinara po satu na području zonskog sistema, a nove cene primenjivaće se od sutra, 4. januara, jer se tokom novogodišnjih praznika parkiranje ne naplaćuje.

Ovo je prvo povećanje cene parkinga u zoniranim ulicama glavnog grada od 2009. godine.

Sat parkiranja u crvenoj zoni umesto 56 koštaće 60 dinara, u žutoj 53 umesto 48 dinara, a u zelenoj zoni 45 umesto 41 dinar. Cena sata parkiranja u plavoj zoni je po novom cenovniku 35 dinara, a do sada je bila 31 dinar, a višesatna karta će umesto 150 koštati 200 dinara.

Za stanare zonskog područja mesečna povlašćena parking-karta biće 500 dinara, a za pravna lica sa sedištem u zonama ubuduće će koštati za 5 do 6 odsto više nego do sada.

Parkiranje na SMS parkiralištima "Vidin kapija" i "Sava promenada" nije poskupelo, pa sat vremena košta 50, odnosno 70 dinara, kao ni cena za polučasovno parkiranje u ljubičastoj zoni, koja ostaje 100 dinara.

Nije povećana ni cena dnevne parking-karte u zonskom području, koja je 1.870 dinara, kao ni van zonskog područja, koja je i dalje 720 dinara. Rok važenja popusta za plaćanje dnevne parking-karte produžen je sa osam na 20 dana, i u tom roku korisnici mogu ostvariti popust u iznosu od 50 odsto.

U ulicama užeg i šireg centra Beograda, u zonama sa vremenskim ograničenjem, parking se naplaćuje od 7.00 do 21.00 i subotom od 7.00 do 14.00. U crvenoj zoni parkiranje je moguće na 60 minuta, u žutoj 120, a u zelenoj 180 minuta. Posle isteka predviđenog vremena za parkiranje, vozač je dužan da napusti parking-mesto, a u sledećih 30 minuta ne može da plati parkiranje u istoj zoni. U plavoj zoni, odnosno na opštim parkiralištima izvan zoniranog područja, sugrađani mogu da parkiraju vozila onoliko sati koliko to žele.

Što se tiče garaža i ostalih parkirališta u glavnom gradu, cene su ostale iste, i poslednji put su povećane u julu 2018. godine. Poskupljenje u garažama Grad je pravdao uvođenjem novih tehnologija, čime je poskupelo i njihovo održavanje. Video-nadzor, najsavremenije rampe, elektronski punjači, sve to je povećalo i cenu usluge. Tako je parkiranje u garažama "Obilićev venac", "Politika", "Donji grad" i "Kapetanija" povećano na 120 dinara po satu, a bilo je 100 dinara. Na "Adi Ciganliji" parkiranje je i dalje 150 dinara na dan.

Obeležavanje Novog beograda

Sa zoniranjem parking-mesta krenulo se i na Novom Beogradu, pa je tako početkom prošle godine to urađeno u blokovima 19a, 21, 22 i 23. Oni su dobili zelenu zonu, koja se primenjuje na oko 2.000 parking-mesta u blokovima 21 i 22, koji su dosad bili u plavoj zoni, dok blokovi 19a i 23 nisu bili obuhvaćeni ovim sistemom.

