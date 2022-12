MAJKA DETETA SA INVALIDITETOM: Ja da glumim pauka? Platila kaznu jer je parkirala pored, mesto za invalide zauzeo bahati vozač

I to nije prvi put, dešava se stalno

Kad sam se vratila, čekala me kazna koju sam danas uredno platila, ali sam od nadležnih želela odgovore koje nisam dobila, priča majka iz Vranja

VRANJE - Sanja D. iz Vranja, našla se u nelagodnoj situaciji kada se 30. novembra iz nužde parkirala u centru grada pored parking mesta za osobe sa invaliditetom, jer je mesto bilo zauzeto vozilom koje nije imalo oznaku da ga koriste osobe sa invaliditetom.

- Parkirala sam pored označenog mesta i ono što me je dodatno iznerviralo je što automobil koji je bio parkiran na mestu namenjenom za osobe sa invaliditetom nije imao oznaku. I to nije prvi put, dešava se stalno. Kad sam se vratila čekala me je kazna koju sam danas uredno platila, ali sam od nadležnih želela odgovore koje nisam dobila – priča majka za vranjski VOM.

Ona je rekla da je razgovarala sa ljudima iz Parking servisa, ali ne i sa direktorom i da su joj oni rekli da da to nije u njihovoj nadležnosti, već u nadležnosti saobraćajne policije i da je ona trebala njih da zove.

- Ja ne mogu da se pomirim sa tim da treba da glumim pauk službu i uklanjam nepropisno parkirana vozila. Ovo nije stvar plaćene kazne već principa jer je praksa u gradu takva da se ljudi koji nemaju invalidske parking kartice parkiraju na mesta za osobe sa invaliditetom što nama kojima je to potreba stvara problem - kaže Sanja i dodaje da je njoj logično ukoliko na godišnjem nivou plaćaju Parking servisu onda oni treba da budu zaduženi za red u ovoj oblasti.

Direktor Parking servisa Dejan Manić kaže da mu je mnogo žao zbog neprijatnosti koju je ova žena doživela, ali da niko ne može protiv zakona.

Sporno parking mesto preko puta zgrade Komiteta je bilo zauzeto, ali bilo ih je još u blizini. Mi izdajemo kartice sa povlasticama i u slučaju ako neko primeti da se parking meta namenjena osoboma sa invaliditetom zloupotrebljavaju onda treba da obaveste nadležne. Mi se zaista trudimo da kontrolišemo da nema zloupotrebe, ali vlasnici tih kartica se mogu parkirati samo na obeleženim mestima, a ne i na bilo kojem mestu – pojašnjava Manić.

Na kraju on ne negira da se dešavaju zloupotrebe parking mesta osoba sa invaliditetom, ali kaže da se zaposleni u Parking servisu, kao i Komunalnoj i saobraćajnoj policiji bore protiv zloupotreba koliko mogu.

Kurir.rs/VOM