Juče je uklonjena i poslednja barikada na severu KiM, međutim, situacija se ne smiruje. Juče je uhapšen profesor iz Kosovske Mitrovice zbog navodnog napada na albanske novinare u tom gradu, pa je nakon nekoliko sata pušten na slobodu.

Evropska komisija smatra da je situacija na severu Kosova i Metohije i dalje veoma krhka, izjavila je Nabila Masrali, portparolka za spoljnu politiku EU i dodala da je Unija odigrala aktivnu ulogu u nedavnim događajima u koordinaciji sa SAD i KFOR-om.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao trenutne krize na KiM.

- Ovo će biti period emisara. Mi smo pre 10 godina i više poverili EU da bude arbitar u rešavanju spora između Srbije i Kosova. Očekivano je da dve vodeće zemlje EU odnosno Nemačka i Francuska šalju svoje emisare. Naša velika nevolja u krajnjoj liniji sa njima je njihova politička volja da se prizna nezavisnost Kosova. Istu nevolju imamo i sa SAD-om koji je politički sponzor kosovske nezavisnosti - istakao je politički analitičar.

SLEDI NAM PERIOD EMISARA! Vuk Stanković tvrdi: Rok za dogovor do 2024. godine između Srbije i KiM može da donese SAMO JEDNO!

Osvrnuo se i na kontroverznu i zabrinjavajuću izjavu Miroslava Lajčeka.

- Daleko je zabrinjavajuće ono što je Lajček rekao. Da ako se ne postigne dogovor do 2024. godine, onda počinjemo ispočetka. Šta to može da znači za sada možemo samo da nagađamo. Međutim, to govori da će 2023. godina biti godina vrlo izazovnih i inteznivnih razgovora oko tog konačnog sporazuma Srbije i Kosova koji bojim se ako bude dolazio isključivo sa zapada neće biti povoljan po Srbiju - rekao je politički analitičar.

