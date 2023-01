MIR MORA DA BUDE ZA SVE ILI GA NEĆE BITI! Stručnjak o tajnom oružju Prištine: Sve nepravde koje uzastopno trpimo su ZBOG OVE IDEJE

Odnosi Srbije sa njenim susedima su veoma važni, i to ne samo u kontekstu evropskih integracija, već su bitni za potpunu stabilizaciju prilika u Jugoističnoj Evropi.

Iako je po svemu sudeći najbolji odnos sa Mađarima, ipak su glavna tema bili odnosi na KiM, kao i to da li će 2023. godina doneti kraj sukobima.

O ovoj temi razgovarao je Nikola Šainović, bivši potpredsednik Vlade Jugoslavije.

On se osvrnuo na situaciju na Kosovu, kao i to da li će 2023. godina doneti konačan rasplet situacije.

- Svi bismo to želeli. Na žalost, moje iskustvo govori da ima još mnogo toga da se uradi jer su iza nas mnogo godina pogoršanja, žrtava, ekcesa. Mi pamtimo ove zadnje događaje oko ličnih karti, tablica, itd. To je ustvari metologodija kojom se bavi Priština. Izbacuje stalno nove detalje kako bi gurnula suštinu u drugi plan. Moramo da se borimo za raspravu o suštinskim pitanjima - započeo je Šainović, pa dodao:

- Kristofer Hil je rekao kako je od rata prošlo 23 godine, a ako to uporedimo sa Drugim svetskim ratom onda smo sada u 2068. godini. To jeste tačno, ali ima jedan nedostatak u njegovoj konstantaciji, a to je da je 1945. godine nastao mir. Nakon toga se živelo u miru i svi su se bavili razvojem, zato je rat potisnut. Mi ovde imamo od 1999., imamo rezoluciju 1244 koja je sledećeg dana prekršena, imamo 2004. godinu kada je bio progon, pa proglašenje nezavisne države. Mir mora biti i za Srbiju i Albaniju, mir mora biti za sve ili ga neće uopšte biti.

