UŽIVO GODIŠNJA KONFERENCIJA PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić otkrio kojih 9 zemalja je povuklo priznanje Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz "Palate Srbija".

Na godišnjoj konferenciji sumira utiske iz 2022. godine i najavljuje šta Srbiju i njene građane očekuje u 2023.

Predsednik Vučić je ranije najavio da će na Svetoj Gori dočekati Božić.

Čestitke i zahvalnost

"Pre svega svima da čestitam Novu godinu, pravoslavnim vernicima predstojeći Božić i veliko hvala na razumevanju zbog svega što se dešavalo prošle godine".

"Pokušaću u najkraćem da podnesem izveštaj građanima i da kažem šta očekujemo u 2023".

Povećanja plata i penzija najveća u Evropi

"2022. smo završili tako da ne možemo da ne budemo zadovoljni. Ne bih da dajem bolje ocene, ne bih da opisujem u superlativima, ali uspeli smo da sačuvamo finansijsku stabilnost, ekonomiju, da imamo rast između 2,3 i 2,5 odsto. Uspeli smo da podignemo, koliko sam uspeo da vidim, plate i penzije najviše u Evropi".

"Naša stopa javnog duga na današnji dan ne prelazi 55 odsto. To je za ponos. Ja obavljam drugi predsednički mandat i nema razloga da obmanjujem narod, što nikad nisam ni radio. Ovo je moj poslednji mandat. A sledeće godine neću više biti ni predsednik partije. Moj posao je da budem na strani građana".

Istorijski najmanja nezaposlenost

"Uspeli smo da u prethodne tri godine budemo među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta. U prvih pet u Evropi nam je stopa javnog duga. U ekonomiji nije moguće izvući jedan parametar i reći to je dovoljno, već mora deset. Dovoljno je da jedan parametar ne valja i da sve pada u vodu. Imamo istorijsku, najmanju nezaposlenost. Mi smo članica Eurostata, znači nema laži, nema prevare. Kurs dinara je čvrst kao stena, od 2012. godine je na 117, ili 118 dinara".

Predsednik je sve brojke predstavio grafikonima.

"Srbija nikada nije imala ovoliko stranih direktnih investicija. To je naš uspeh, i uspeh građana Srbije. Od 2012. godine sa 33.7 milijardi naša ukupna stopa BDP, koja je najbolji pokazatelj koliko je urađeno, porasla je na 60.3 milijardi. Neću se smiriti dok ne bude 100 milijardi. Pogledajte naše bruto devizne rezerve, zlato u tonama. Sa 18.2 na 38.5 tona".

"Nenaplativi krediti pokazuju zdravlje ekonomije. Nekada čak 20 odsto kredita nije bilo naplativo. Danas je to svedeno na 3.3 odsto. Pogledajte tu razliku. Prosečna penzija od 203.5 na 321 evro. To je tačno 60 odsto rasta. Plate su još više porastle, sa 311 evra na 642 evra. A očekujemo i 735 evra u martu da bude. To je mesec kada se meri suština. To je skok od 120 odsto zarada, za samo 10 godina".

"Želim da govorim o budućnosti. U prethodnih 10 godina Srbiju smo spasli od rata. Srbija je bila na kolenima".

"Očekujem da 2023. na evropskom i svetskom nivou bude mnogo teža nego 2022. Sada je pitanje da li je starija kokoška ili jaje. Do kasno sinoć sam sa ministrom Malim imao raspravu kako da iz toga izađemo. Američka stopa rasta pada. Kina takođe, Evropa je u recesiji, to će pogoditi i nas".

"Prosečan broj zaposlenih bio je 2012. godine milion i 865 hiljada. Danas, iako imamo manje ljudi u Srbiji, imamo 400.000 više zaposlenih. To je vaš rezultat narode, vi ste to postigli".

"Pitala me je jedna divna žena sa KiM, kada sam bio u Raški, što ti predsedniče uvek moraš da saopštavaš loše vesti. Što si tu uvek da budeš namrgođen, a da drugi pričaju lepe vesti. Ja sam rekao da niste birali klovna, nekoga da vas nasmeje. Ja sam tu da budem uz ljude kada je teško, predsednik je tu da postavi svoja leđa kada niko drugi neće. Očekujem da 2023. bude mnogo teža nego 2022. godina. Mi se sada dvoumimo, imao sam do kasno sinoć raspravu sa Malim, kako da izađemo iz svega. Kako da sačuvamo stopu rasta, i kako da po savetu Kristaline Georgijeve, šefice MMF, da pravimo bafere i čuvamo državni novac".

"Fed je podigao stopu na 5 odsto. Kini pada stopa rasta, Evropa se bliži recesiji. Mi smo deo tog lanca. Naravno da naša stopa rasta pada. Za razne plagijatore i neznalice, molim vas ko Boga, ne lupajte gluposti. To će pogoditi i nas, mi smo deo lanca. Ali zne zaboravite da mnogi imaju stopu duga poput Grčke, 230 odsto, a mi imamo 55 odsto. Mi smo u povoljnijem položaju po pitanju fiskalne stabilnosti".

On dodaje da se Slovenija zadužila po 3.6 odsto, i kada to radi Ljubljana, znači da bismo mi mogli bez uvođenja sankcija Rusiji, mogli da se zadužimo po 5.5 odsto.

"A mi to i dalje ne radimo, i još nijednom to nismo uradili. Čuvali smo se, obezbedili novac od naših prijatelja iz Emirata, da bismo obezbedili novac za energetne. U ovom trenutku imamo 580 miliona kubnih metara gasa u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. Do sada smo povukli 87 miliona kubnih metara. Što znači da će nama ostati pun Banatski dvor krajem zime, i još 100 miliona u Mađarskoj. Sa Orbanom ćemo videti da produžimo ugovor, da se obezbedimo odmah za sledeću zimu, koja će biti teža. Uglja imamo 1.447.000 tona, taman onoliko koliko smo uvezli. Da to nismo uradili, deponije bi bile prazne. Građani ne moraju da brinu. Cena struje će biti druga najniža u Evropi".

"Sada sledi bitka za poslove. Američki Fed podiže stope da sačuva poslove, a Evropa da smanji inflaciju. Mi pratimo kurs Evrope, ali naša želja je da sačuvamo nivo zaposlenosti, tačnije da nam ne raste nivo nezaposlenosti. I to će biti veliki zadatak Vlade Srbije i svih ministarstava. Svako povećanje nezaposlenosti dovelo bi do brojnih neravnoteža. Odgovorno pristupamo, i zato držimo niske cene struje i gasa. To čuvamo i da bismo narodu olakšali, ali i zbog naših preduzeća, da bismo ih na posredan način subvencionisali".

"Dalji rast životnog standarda, očekujemo dalji rast plata i penzija. Očekujemo da će penzije i dalje pratiti plate, i hvala najstarijima što su uvek razumeli šta je to što radimo. Napisao sam ovde i završetak infrasktrukturnih radova, i saobraćaj i energetika. Završavamo i Kostolac B3, sa 350 megavata instalisane snage. Veoma važan objekat za našu zemlju, posle mnogo godina neulaganja".

Energetska i prehrambena stabilnost

"Energetska stabilnost važna, zajedno sa Norvežanima radimo na tome. Hoćemo da se otkačimo od partijsko parazitskog sistema. Neko je postavljen da bi nešto krao, e sada ćemo da postavimo Norvežane. Država nam je važnija od partije, već smo krenuli u realizaciju. Mnogo reformi moramo da postignemo. Diže mi se kosa na glavi kada neko ne radi ništa, a hoće više novca".

"Prehrambena stabilnost nam je mnogo važna. Imamo rezerve 20 meseci pšenice, 30 meseci suncokreta i 13 meseci kukuruza. Moramo to da pojačamo, hrane će biti sve manje u svetu. Mora da ima soli, šećera, pšenice, kukuruza. Mi već to imamo za naredni period".

"Dualno obrazovanje pravi razliku između nas i zemalja regiona, i privlači investicije iz celog sveta. Moramo da nastavimo sa time, iako su se svi smejali. Nastavljamo da ulažemo i u IT sektor, moramo biti jedna od 30 zemalja koja grabi u tom smeru. Zdravstvo se razvija, nastavljamo da ulažemo u to, iako gubimo mnogo para i ulažemo. Ljudi često ne vide da mnogo para dajemo, i to su stvari gde će biti potrebne velike reforme".

Osnovna plata u vojsci iznad 2.000 evra

"Mnogo je uloženo u bezbednost. Naša vojska je za neprepoznati. Plate će biti ogromne. Osnovne plate će ići preko 2.000 evra, a na to idu noćne smene, dežurstva, prekovremeni rad. Momci, prijavljujte se. Biće 5.000 specijalaca umesto 1.500, naoružavamo se ozbiljno".

"Stopa prirodnog priraštaja je u Beogradu najmanja, ali se ljudi doseljavaju u Beograd. Gde god ima više para, najgora je situacija, ljudi neće decu. Što su viši soliteri, manje je dece. Što je više kuća, što su ljudi siromašniji, ima više dece. Ja posebno volim pse i mačke, ali nemojte da sve više volimo od dece, kao Boga vas molim, onda budućnosti nećemo imati. Najniži natalitet je na Vračaru, Savskom vencu i Novom Beogradu, tamo gde su prosečne plate najveće".

O putnoj infrastrukturi

"Za 23 godine, Milošević plus DOS, urađeno je samo parče Novi Sad-Subotica. Ništa više od auto-puteva. Ako ima neko ko zna, nek mi ukaže. Radili smo jednu deonicu u vreme gospođe Kalanović prema Kragujevcu. Mi sada do kraja godine završavamo deonicu do Požege. Samo ove godine će biti završeno Surčin-Novi Beograd, za nekih dva i po meseca. Potom otvaramo Niš-Merošina deonicu, 5.5 kilometara, pa idemo ka Prokuplju. Onda deonicu auto-puta do Kruševca. Otvaramo deonicu Ruma-Šabac, 23 kilometra, za svega sedam meseci. Nema više prolaska kroz Jarak, Platičevo i druga mesta. Do kraja 2024. završavamo Kuzmin-Sremska Rača. Onda Pakovraća-Požega, sa najdužim tunelima Munjino brdo i Laz, završavamo do kraja godine".

Ovih 9 zemalja povuklo priznanje Kosova

"Pred nama su teški izazovi što se tiče KiM. Mir smo jedva sačuvali, ne našom krivicom. Srbija nije napravila nijedan incident i nijedan jednostrani potez nismo napravili. Ali svog Ustava se ne stidimo. Mi smo mali, ali kako stoje stvari u svetu, čak 106 zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova. Devet ih je povuklo priznanje: Somalija, Burkina Faso, Gabon, Esvatini, Libija, Gvineja, Antigva i Barbuda, Sveta Lucija, Maldivi. Čekamo i desetu. Svega 94 nedvosmisleno priznaju, tri zemlje niste načisto".

"Možemo li da im se suprotstavimo u Savetu Evrope? Teško. Možemo li u Unesku? Borićemo se. Što bi rekli na jugu Srbije: 'Će se pomuče".

O pretnjama iz Nemačke

Predsedniku Srbije upućena je jasna pretnja iz Nemačke. Portal nedeljnika Cajt, u komentaru koji potpisuje novinar Ulrih Ladurner, piše da "Vučić mora da plati cenu svoje politike", zbog neuvođenja sankcija Rusiji i situacije na KiM.

Odgovarajući na pretnje iz Nemačke, Vučić kaže:

"Male su nam šanse. Nemačka je velika i moćna. Ja Nemačku doživljavam kao najvećeg partnera. Dok je bila Angela Merkel, to je bilo moguće. Onda su došli neki drugi ljudi. Bez Nemačke teško da bismo preživeli. Sedam i po milijardi je spoljnotrgovinska razmena sa Nemačkog. Niko drugi nije ni bilzu".

