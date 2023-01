PITALA ME JEDNA ŽENA ŠTO TI UVEK MORAŠ DA BUDEŠ NAMRGOĐEN: Niste birali klovna! Predsednik služi da postavi leđa kada drugi neće

BEOGRAD - Predsednik služi da postavi svoja leđa kada niko drugi neće, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ličnom Instagram nalogu na kojem je objavio i video snimak s jučerašnje godišnje konferencije.

- Mi smo Srbiju sačuvali od rata, od sukoba, od nestabilnosti. Srbiju smo podigli sa kolena, to je vaš rezultat, narode. To ste vi, građani, postigli. Pitala me je jedna divna žena sa Kosova i Metohije kada sam bio u Raški: “Što si ti tu, uvek moraš da budeš namrgođen, a svi drugi saopštavaju samo lepe vesti?” - kazao je predsednik na video-snimku s konferencije.

A onda je ispričao i šta joj je odgovorio:

- Ja sam joj rekao: “Pa, niste birali klovna. Niste birali nekoga ko treba da vas nasmeje ili ko treba da vam bude šarmantan, birali ste čoveka koji treba da rešava probleme, koji treba da bude ispred vas kada je teško, a ne da vas oraspoloži. Predsednik služi da postavi svoja leđa kada niko drugi neće - podvukao je Vučić.

Kurir.rs/Instagram