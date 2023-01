UMESTO DA SLAVIMO BOŽIĆ U RADOSTI, TUŽNI SMO I NAPLAŠENI! Otac pretučenog mladića: Što nisu mene napali?

"Osećam se naplašeno, uznemireno i traumirano. Jako sam razočaran i tužan. Problem je velik", kaže za Kurir Ivica Tomić, otac Stefana Tomića, mladića iz Klokota koga je noćas pretukla grupa Albanaca.

On nam je ispričao da su njegovog sina iz čista mira napal pretukla osomorica Albanaca, kada se noćas sa bratom vraćao sa ponoćne liturgije.

- Moj sin se vraćao iz crkve sa bratom od tetke i dok su prolazili pored lokalne kafane iz nje je izašla grupa Albanaca. Njih osmorica je nasrnula na njega. Nije moga da pobegne, jer je imao povredu noge, pa su ga zaskočili i dobro ga istukli. Ima povrede na oku, rebru, oba kolena i na laktovima. Psovali su im srpsku majku i praznik koji slavi. Evo umesto da slavimo Božić u radosti, mi smo tužni i utučeni. Tuga velika - rekao je Ivica Tomi i dodao:

- Moj sin je tek napunio 18 godina. Nikome nikad nažao nije uradio. Iz čista mira su ga izmlatili, samo zato što je Srbin. Osećamo se grozno. Jako smo razačorani. Vidite šta se desilo nedaleko odavde. Pucali na dete od 11 godina! Pa što nisu na mene, nego na sina mog od 18 godina. Mi Srbi smo im meta. Ali Bog kaže "šta je, tu je". Tako ćemo i mi. Nadamo se i mi skoro 30 godina. Videćemo šta ćemo.

Naš sagovornik ne veruje da će policija otkriti napadače, jer su albanski objekti već odbili da daju snimke sa nadzornih kamera, pod različitim izgovorima. Tomić kaže da ga je sin pozvao telefonom i obavestio šta se dogodilo i otišao da prijavi slučaj u obližnjoj u policijskoj stanici.

- Držali su ga do ujutro, kao da je on nešto uradio, kao da je on počinilac. A on ni kriv, ni dužan. Plakao je kada me je video u policiji. Sada spava, šokiran je i preplašen zbog ovoga što se dogodilo. Ne pitajte kako nam je - kaže nam Ivica.

