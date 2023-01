PAVLE GRBOVIĆ POSVAĐAO CELU OPOZICIJU: Obradović: Krije se ispod Đilasove suknje, Milica Zavetnica: On je Kurtijev portparol!

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ponovo je zakuvao svađu među opozicionim strankama u Srbiji i, čini se, zakucao poslednji ekser na ideju o ujedinjenju opozicije!

Grbović je na TV N1 kazao da je "ujedinjenje opozicije jedna od najodvratnijih tema, to se neće desiti nikad, jer šta je sve opozicija danas u Srbiji", što je izazvalo oštre reakcije drugih opozicionih stranaka.

- Ne možemo da pravimo koaliciju sa onima koji žele da naprave fasadu za iscrtavanje Ratka Mladića u svakom kvartu, koji bi pravili proruske skupove, svake nedelje organizovali litije za svaku temu. U slučaju eventualnih beogradskih izbora, ako se ujedinimo svi na jednoj listi, dobijamo politički bućkuriš - istakao je Grbović, aludirajući na pokret Dveri, Zavetnike i Novi DSS.

Lider Dveri Boško Obradović kaže za Kurir da sve dok se "Grbović krije ispod Đilasove suknje, njegovo mišljenje nije relevantno".

- Ako Đilas ima nešto da nam poruči, može to i direktno, bez posrednika. Svakako da je došlo vreme da se razmišlja o Srbiji posle Vučića. Izbor je, sa jedne strane, Đilas i Marinika, a sa druge strane Patriotski blok na čelu sa Srpskim pokretom Dveri. U jednoj stvari se slažem sa Grbovicem: ne možemo biti zajedno sa onima koji su za uvodenje sankcija Rusiji, ulazak u NATO, priznanje izmišljenog genocida u Srebrenici ili organizaciju masovnih gej parada svake godine u Srbiji. Srpska politicka scena se konacno iskristalisala u tri kolone: Vucicev režim, prozapadna opozicija i Patriotski blok. Koliko je Đilasova grupacija, u kojoj je i Grbovic, neozbiljna - najbolje govori da su pre izbora bili protiv uvođenja sankcija Rusiji, da ne bi izgubili glasove birača koji se tome protive, a onda se posle izbora vatreno zalažu za uvođenje sankcija. To se zove politička prevara. Čak se može reći da je Đilasova grupacija u mnogo ćemu bliža vlasti nego opoziciji i da je na delu neformalna koalicija izmedu SNS i SSP kao priprema za buduće zajednicko vršenje vlasti. Sad da li je Grbović o tome obavešten ili ne, to je drugo pitanje. Ali, pre nego se obavesti, ne bi trebalo da ikome drži lekcije - kazao je Obradović, a sličnog mišljenja je i Miloš Jovanović, predsednik Novog DSS:

- Isto kao što Grboviću smetaju stavovi Novog DSS i koalicije NADA, tako je nama apsolutno neprihvatljivo da budemo u kolaciji sa strankom koja je za predaju Kosova, smatra da je u Srebrnici počinjen zločin i zalažu se za uvođenje sankcija Rusiji. Davno sam reako da je ujedinjenje opozicije jedna neinteligentna ideja, jer su nam ideologije i moral različiti.

Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica "Zavetnika", kaže za Kurir da je korisno je što ih je Grbović podsetio zbog čega "nikada neće biti u bilo kakvoj koaliciji".

- Nije po sredi samo razlika u stavovima i ideologijama, mi smo u potpuno različitim, pa i suprotnim sistemima vrednosti. On ne ume, ili odbija da iznese stav po pitanju brutalnog napada na srpsku decu, nego čitavu priču delegira na prištinske vlasti kojima očigledno ukazuje poverenje. Ne samo bezbednost nego i o brigu o moralu, životu i deci, prepušta Aljbinu Kurtiju. Ovom izjavom kandidovao se za portparola Kurtija, a u Srbiji će nastaviti da bude poželjna i bezopasna opozicija. Pravo da vam kažem, kad me neko pita za stavove Pokreta slobodnih gradana, ja se prvo zapitam - šta je uopšte taj pokret? - kazala je Stamenkovski i dodala:

- Srbija je zaista sita tih strankoida i partija u pokušaju, koji toleranciju Srbije koriste kao njenu slabost, da je za tudi racun večito kinje i optužuju. Oni nemaju podršku naroda, zato o narodu i ne brinu. Imaju podršku stranog faktora, zato njihove interese i zastupaju.

Sanda Rašković Ivić iz Nove stranke kazala je za Kurir da je Grbović birao teške i preterane reči, kao da je ne drugačiji način mogao da iskaže nezadovoljstvo i neslaganje oko određenih tema, jer se ovakvim rečma šalje loša poruka javnosti. Narodna stranka saopštila je juče da je izjavom o tome ko čini opoziciju u Srbiji Grbović pokušao da "isprovocira one koji su, za razliku od njega i njegovog šefa Dragana Đilasa, i nakon izbora nastavili da budu opozicija".

(Kurir.rs / Jelena Pronić)