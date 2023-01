Boston će krajem aprila biti domaćin najvećeg skupa "satanista u istoriji", saopštila je grupa Satanski hram.

Doduše, učesnici SatanCon-a 2023. će morati da nose zaštitne maske i da pokažu sertifikat o vakcinaciji protiv kovida.

Grupa je imala nekolicinu zahteva, a jedan od najbizarnijih je za podizanje zastave na gradskoj većnici Bostona u julu 2021.

foto: Kurir televizija

Time su hteli da proslavile „Sotonu nedelju“, ali su gradski zvaničnici u oktobru 2021. objavili da više ne prihvataju zahteve za podizanje zastava na zgradi.

Na temu skupa satanista, gosti jutarnjeg programa su prof. dr Miloš Laban, politički analitičar i Zoran Luković, religiolog, član evropske federacije fekris.

Luković je prvo obrazložio o kakvoj se grupi radi.

- U Americi to postoji od 1966. godine, nakon prve satanističke organizacije koja je nosila ime "Satanina crkva". Danas imamo više od 10 satanističkih organizacija. Razvojem tih događaja i opredeljenja, 2013. godine smo dobili prvi satanistički hram, koji je osnovao Lucijen Grivs. Glavna ideja je bila da se satanističke vrednosti implementiraju u svaki sistem društva. Hteo je da se satanističke vrednosti javno manifestuju - rekao je Luković.

Nakon toga, rekao je novosti ovih skupova u odnosu na pređašnje, kao i to koju glavnu promenu oni promovišu.

01:03 NAJVEĆI SKUP SATANISTA U ISTORIJI! Religiolog o implementiranju đavoljeg sistema vrednosti u društvo: OTKRIO SITUACIJU U SRBIJI!

- Novo je to što se njihov skup ubacuje u sistem nastave. Svaki predsednik u Americi tokom inauguracije, zaklinje se nad Biblijom, a ovi skupovi promovišu budućnost Amerike gde će nestati prefiks amerika kao hrišćanske države.

Takođe, jedan od zahteva satanista je bio organizovanje školskog satanističkog kluba, uvođenje svega u nastavu, a roditelji su to razumeli kao provokaciju, pa je Laban komentarisao ovaj potez.

- To nije provokacija, to je nasilje. Žele nasilno da nametnu svoj kult koji nije prihvaćen u hrišćanskom svetu. Hteo bih da napomenem da se satanizam ispoljeva i na skrivene načine, a ne samo otvoreno. Verujem da bi čovečanstvo trebalo da stvara progrese i da napreduje. Ludving van Betoven je svojom Odom radosti imao specifičnu poentu, a to je sada himna EU, a to su reči da će svi ljudi postati braća. To je budućnost čovečanstva, a satanizam propagira nešto drugačije

Nakon toga, Luković je pričao o ideologiji satanizma.

- Kada govorimo o satanizmu, moramo da razlikujemo pristup, u jednom otkrivamo doktrinu, a u drugom strukturu. Što se doktrine tiče, tu imamo religijske i ateističke sataniste. Religijski su oni koji se komfortiraju sa zvaničnim religijama, a takođe postoje i oni spiritualni satanisti koji mimo doktrine unose kult i magiju. Što se tiče ateističkih satanista, njihov najpoznatiji predstavnik je Levej, to je i crkva satane koja je osnovana 1966. godine,a oni propagiraju telesnost, čulnost, superiornost ovozemaljskog u odnosu na spasenski plan crkve - pričao je Luković, pa je nastavio svoje izlaganje o strukturi satanista:

foto: Kurir televizija

- Postoji religijski institucioni satanizam, koji se manifestuje kroz organizacije. Imamo transgeneracije sataniste, tamo se prenosi satanizam sa kolena na koleno, a postoje i one neformalne grupe koje pojedinačno promovišu satanizam. Neformalno se ne smatra bezopasnim, one su pogotovo danas opasne, kada se mladi povežu preko interneta i tako formiraju grupe. Internet nije toliko vidljiv niti može biti ispraćen, a sa druge strane, kod institucionog satanizma, tu se može ispratiti sve. U Srbiji sa jedne strane imamo sreću, jer nemamo institucioni satanizam, ali imamo grupe ljudi koji promovišu takav sistem vrednosti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs