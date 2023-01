ŠOLE SE SASTAO SA OSMANIJEVOM I KURTIJEM, SUTRA SA VUČIĆEM Analitičari: SAD bi mogle da ubrzaju formiranje ZSO

Derek Šole, visoki savetnik Stejt departmenta za posebne diplomatske zadatke, kako ga mnogi opisuju, i čovek za koga se smatra da je svojevremeno naterao Aljbina Kurtija da odloži odluku o preregistraciji vozila na KiM, danas je započeo trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu, a sutra boravi u Beogradu, gde će se na radnom ručku sastati s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Analitičari ocenjuju da bi njegova poseta mogla značiti brži korak ka formiranju ZSO na Kosovu, ali i stabilizaciju bezbednosne situacije u pokrajini.

U sklopu trodnevne posete ovom regionu, Šole je danas boravio u Skoplju, gde se sastao s premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, a pre početka razgovora je na poklon dobio dres makedonske fudbalske reprezentacije s njegovim prezimenom i brojem 11.

Zatim se zaputio u Prištinu, gde je razgovarao s predsednicom i premijerom tzv. države Kosovo Vjosom Osmani i Aljbinom Kurtijem, ali i s predstavnicima opozicije, sa kojima je bilo reči o, kako je saopšteno, evroatlantskim integracijama i sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom.

Bes Albanaca

Nedavno, Šole je izazvao bes Albanaca kada je na Tviteru javno pohvalio Srbiju i kritikovao Prištinu upravo zbog insistiranja na preregistraciji tablica. Kako je najavljeno, Derek Šole dolazi na čelo možda najjače američke bezbednosno-političke delegacije poslednjih godina, jer su u njegovom timu tokom posete i zvaničnici Pentagona i Saveta za nacionalnu bezbednost...

U zvaničnom saopštenju navedeno je da će Šole u Beogradu sa srpskim rukovodstvom razgovarati o energetskoj bezbednosti, regionalnoj ekonomskoj integraciji i napretku Srbije u pristupanju EU. Takođe će razgovarati o ulozi Srbije u jačanju regionalnog mira i bezbednosti i njenom kontinuiranom angažovanju u dijalogu koji vodi EU u cilju normalizacije odnosa s Kosovom.

Premijerka Ana Brnabić rekla je uoči posete Šolea Beogradu da "nema ni dobra ni loša očekivanja, već samo da SAD ispune obećanje o formiranju ZSO na KiM".

- Jedino što je važno i što je na stolu jeste obećanje SAD da će se krenuti sa formiranjem ZSO, i to bi bilo dobro, to bi bila implementacije Briselskog sporazuma - rekla je Brnabićeva za TV Pink.

Docent Fakulteta političkih nauka Stefan Surlić smatra da će trodnevna poseta Šolea Zapadnom Balkanu označiti novi početak odnosa Beograda i Prištine, ali i SAD prema državama sa ovog područja.

- Verujem i da će SAD insistirati da u ovoj godini bude načinjen jasan korak ka formiranju ZSO. Mislim da će Šole poslati konkretne poruke i jednoj i drugoj strani, naročito da će akcenat biti na Prištini, koja se dosta destruktivno odnosi prema celokupnom procesu i koja je urušila i ono što je do sada mukotrpno postignuto - rekao je Surlić.

Bezbednost

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže za Kurir da će jedna od tema razgovora Šolea s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem biti nedavna pucnjava na srpske dečake na Badnji dan od strane pripadnika KBS, što je "veliki šamar za zvaničnu Prištinu".

- Verujem da Šole i delegacija SAD dolaze sa idejom da se vidi da li su ispunjeni uslovi da se krene u politički dijalog, ali i sa željom da se smiri bezbednosna situacija na Kosovu, gde trenutno na obe strane vladaju velika nervoza i strahovi. Nema reči o dijalogu dok se na Srbe puca i dok postoje barikade. Tek kada se pitanje bezbednosti na KiM reši, verujem da će na red doći razgovor o ZSO... Očekujem i da će Šole Srbiji doneti pakete američke saradnje i podrške iz oblasti investicija i energetike, koje je Amerika dugo najavljivala. U današnje vreme energetika predstavlja srce bezbednosti - kazao je Janjić.

Ko je Derek Šole

Zadužen za BiH, Siriju, Rusiju...

Za mnoge kažu da su visoki zvaničnici SAD, ali Šole to zaista i jeste, jer je među četiri funkcionera koji direktno predstavljaju predsednika Amerike. U njegovoj agendi su do sada bili BiH, Sirija, Rusija, a odskoro i dijalog Beograda i Prištine. O njemu je svojevremeno govorio i predsednik Vučić, opisujući ga kao strašno važnog čoveka i "nešto više od savetnika".

- Ozbiljan, posvećen, mlad, pametan čovek. On nema nikoga ko mu naređuje u Stejt departmentu, možda samo savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven. Verujem u stvaranje boljih odnosa sa SAD. Videćemo kako će to ići, neće to biti lak razgovor, ali verujem da možemo da razgovaramo - naglasio je Vučić.