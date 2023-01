MINISTAR SELAKOVIĆ O NAPADU NA SINA PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučić je podigao Srbiju i zato napadaju njega i njegovu porodicu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, govoreći o najnovijim napadima na sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je u pitanju skandal. Kako ističe, u medijima se pojavila vest da će Danilo doći u Republiku Srpsku, što nije smelo da se dogodi, jer tako nešto ugrožava njegovu bezbednost.

- Otišao je u privatnom svojstvu. Da vi objavljujete u sredstvima javnog informisanje, sa svim podacima, mesto ulaska, izlska, tačke gde će boraviti, vi crtate toj osobi metu. Ja mogu da nagađam koji su motivi u pitanju, ali činjenica jeste da kada ne možete da se suprotstavite Vučićevoj politici, napadate decu - rekao je Selaković gostujući u "Hit tvitu" na TV Pink.

Smeta im poseta Hilandaru, pa onda odlazak Danila Vučića, komentarisao je Selaković, dodajući da je sve koordinirano.

foto: Printscreen/PINK

- Ovo nije prvi put, da taj napad prvo krene iz medija u okruženju, pa se onda preuzima u Srbiji, to rade tajkunski mediji, i time pokazuju koliki su politički liliputanci. Hajde, izađite sa rezultatima, tražite da vas građani podrže... Uverili su se da to ne mogu, i sada pokušavaju da lome Vučića, napadajući članove njegove porodice. Oni Danila napadaju, i meni je to razlog više da podržim Vučića i budem njegov saborac - dodao je ministar.

Kako je istakao, ako postoji nešto oko čega Srbi mogu da se usaglase, jeste to, da se u nečiju porodicu ne dira.

- To što je Danilo Vučić prisustvovao proslavi dana RS, izlazi diplomatska nota, u vrlo bliskom vremenskom redosledu... - rekao je Selaković i dodao:

- Problem je Vučić, jer je Vučić podogao Srbiju na nivo samostalne, suverene i nezavisne države, i zato se napada i on i njegova porodica.

