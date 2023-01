TRENER SRPSKOG KLUBA ZA KURIR O SKANDIRANJU "UBIJ SRBINA": Trener splitskog kluba nije kriv, ukorio ih je, to sve iz kuće dolazi

Nakon užasnog incidenta u Sarajevu, kada je dečija fudbalska ekipa iz Splita na turniru koji se igrao na Ilidži srpskoj deci skandirala "Ubij Srbina", stigle su brojne osude na račun trenera tog kluba NK Galaksi.

No, trener srpskog tima T6 Nika, protiv kojeg su igrali Splićani, naglašava da hrvatski trener nije ni najmanje kriv za skandalozno ponašanje desetogodišnjaka, te da ih je odmah ukorio i lično se izvinio roditeljima srpskih mališana.

Kako je za Kurir ispričao Ivan Gajić, trener kluba T6 Nika, splitski trener i vlasnik kluba Tomislav Petrić postupio je najbolje što je bilo moguće u takvoj situaciji.

- Dok je trajala ta utakmica, pored mene su stajala deca starije generacije koja su navijala za svoju školicu, pa ja od buke nisam ni čuo decu iz Splita koja su uzvikivala spornu parolu. Tek kada se završila utakmica snimak toga su mi pokazali roditelji koji su bili šokirani. Iako vidim da stižu brojne osude na račun škole NK Galaksi i njhovog trenera i vlasnika, mogu da kažem da on čovek nije ništa kriv za to što su ta deca uzvikivala. Naprotiv, čim je čuo šta uzvikuju, čovek je odmah prišao toj deci, ukorio ih, rekao da nema smisla da se tako ponašaju. Odmah po završetku utakmice prišao je i nama, izvinio se zbog dece, pružio ruku roditeljima naše dece, zagrlio ih... I meni lično je prišao i izvinio se zbog svega, razmenili smo kontakte i rekao je da bi voleo da sa ekipom dođe u Beograd. S njegove strane je urađeno sve što je moglo da se uradi u takvoj situaciji. On ne uči tu decu da mrze bilo koga, to sve iz kuće dolazi - priča nam Ivan Gajić.

foto: Privatna Arhiva

Kako kaže, i neko od naše dece je mogao nešto slično da uradi, što opet nije na treneru već kućnom vaspitanju.

foto: Privatna Arhiva

- Ali mi u Srbiji decu tako ne vaspitavamo za razliku od ostalih u regionu, što je možda i greška imajući u vidu kako se oni svi odnose prema nama, što je i ovaj slučaj samo još jednom pokazao - konstatovao je Gajić koji nam je ustupio i prepiske koje je vodio sa ljudima povodom ovog slučaja.

Kurir.rs