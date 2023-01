UŽIVO VUČIĆ IZ DAVOSA: Pred Srbijom jedna od najtežih godina u svakom smislu! SLEDE TEŠKE POLITIČKE ODLUKE

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se iz Davosa gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.

Vučić je naglasio da su na forumu pored ekonomskih prednjačile i političke teme. Dodao je da je predsednik SAD Džozef Bajden predstavio plan za smanjenje inflacije i oporavak Amerike.

- Postoji ogromna želja da se Amerika reindustralijalizuje. To je investicija od 400 milijardi evra. Evropa nije očekivala da će to da se desi - rekao je Vučić i dodao da su evropski lideri zatečeni tom idejom jer će to dati prednost SAD.

Vučić navodi da su pred nama teška vremena.

- Jedino što ih zanima su sankcije Rusiji i nezavisno Kosovo. Nema protivljenja, ko se protivi, njihov je protivnik. Pred nama je odsudna godina - rekao je Vučić i naglasio da je pred nama jedna od najtežih godina u svakom smislu.

Dodao je da će u petak imati sastanak sa Nemcima, Francuzima, Italijanima, Amerikancima i specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

- Najkasnije u ponedeljak izaći ću sa predlogom šta je to što mi možemo i mislimo da treba da se uradi - najavio je Vučić i dodao da razgovaramo sa najmoćnijim silama sveta, a pomoć nemamo odakle da dobijemo.

NIJEDNA ZEMLJA NIJE ODUSTALA OD LITIJUMA Vučić se dotakao razgovora sa potencijalnim investitorima i naglasio da nijedna nacija nije odustala od eksploatacije litijuma. - Zamislite da UAE odustanu od nafte. Odustali smo od nečega od čega ne bi nijedna zemlja odustala. Biće mnogo teških političkih odluka u narednom periodu - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da su zaključci Evropskog parlamenta neverovatni.

- To nije meni omča oko vrata nego svima nama. Meni ne mogu ništa jer nemam ništa u inostranstvu. To je napad i omča za našu zemlju - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na najavu premijera lažne države Kosova Aljbina Kurtija da bi dogovor Beograda i Prištine mogao da bude postignut u narednih nekoliko meseci.

- Može i prekosutra ako odustane od svojih secesionističkih ideja - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Biće nam potrebno, kako kaže, mnogo teškog rada i zajedništva da sačuvamo zemlju.

- Pozivam sve da se borimo za napredak Srbije - rekao je Vučić.

LAŽU DA SAM PUCAO NA SARAJEVO Vučić je odgovorio na optužbe medija iz BiH da je navodno pucao na Sarajevo i objasnio da je tom prilikom obilazio vojnike, ali pušku nije uzeo u ruke. - Nikakvo oružje nisam imao. Valjda znaju bolje od mene šta sam imao, a šta nisam. Mogu da lažu do besvesti. Zašto to rade mediji iz Hrvatske i BiH? Zato što neće da slušaju šta radim prethodnih 11 godina. Baš njih briga što ja tada nisam ni bio član SRS. To je bilo 1992. godine, a ja sam se 1993. učlanio u SRS - rekao je predsednik.

Vučić je danas, podsetimo, imao niz sastanaka na neformalnom okupljanju svetskih ekonomskih lidera, a učestvovaće i u diskusiji na temu ponovnog pokretanja globalne saradnje.

Predsednik Srbije danas se sastao sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

- I na ovom važnom mestu nastavljam razgovore o situaciji u regionu i dijalogu Beograda i Prištine sa Miroslavom Lajčakom - napisao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu i sa premijerom Velikog vojvodstva Luksemburga Gzavijeom Betelom.

(Kurir.rs)