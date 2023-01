OTAC PRETUČENOG DEČAKA ZA KURIR: Krvnici nisu gledali gde ga šutiraju dok je ležao na podu, DECU NE SMEMO DA PUSTIMO NI PO HLEB

Zlatko M., otac Lazara (15) koji je danas u Suvom Dolu mučki pretučen od strane četvorice Albanaca samo zato što nije razumeo njihov jezik, kaže za Kurir da je situacija na Kosovu postala katastrofična i da očigledno roditelji na Kosovu više ne smeju decu ni po hleb do radnje da puste.

- Lazar je jutros krenuo na posao, jer vikednom radi u jednom kafiću u Kosovskoj Mitrovici. Na putu od Suvog dola do Severne Mitrovice, na jednoj raskrscnici se zaustavio automobil u kome su bila četvorica mladića. Zaustavili su Lazara i upitali su ga nešto na albanskom, što on nije razumeo, a to je za ove krvnike očigledno bio dovoljan znak da je Lazar Srbin. Okrenuli su auto i izašli iz njega i počeli mučki da mi biju dete, pao je na zemlju, a oni su ga šutrali gde su stigli i oteli mu telefon - priča potrešeni Zlatko za Kurir.

foto: Kurir

Prema njegovim rečima, Albanci su ostavli Lazara da leži na ulici i pokupili se i otišli.

- Tako prebijen, sin je smogao snage da odšeta nekih 300 metara do zgrade u kojoj žive Srbi, lupao im je na vrata i ti ljudi su me pozvali. Odmah sam dotrčao, otišli smo u bolnicu, gde mu je konstatovano da ima povrede, posekotine, hematome po celom telu. Po glavi, rukama, nogama, grudima, leđima... svuda, nisu gledali gde ga šutiraju. Kako mogu da se osećam? Ja sam rodom iz Obilića i nikada nisam ni na jedan dan napuštao Kosovo. Ovo nikako nije dobro, šta se ovo dešava da decu više iz kuće do prodavnice po hleb ne možemo da pustimo? Naravno da se ne osećamo ni sigurno, ni bezbedno nakon svih ovih incidenata koji se dešavaju. Ko zna šta će biti i koliko strašno - rekao je Zlatko.

Lazaru M. je KBC Kosovska Mitrovica urađena kompletna dijagnostika i otpušten je na kućno lečenje.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković odmah je razgovarao sa ocem povređenog dečaka i pružio mu podršku i ponudio svu pomoć Kancelarije.

- Niko ne sme da okrene glavu od ovog napada i čitava međunarodna zajednica mora da pogleda Lazara u oči i objasni mu zbog čega je napadnut na svom kućnom pragu - poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

(Kurir.rs/J. Pronić)