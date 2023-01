ZASLEPLJEN PUTINOM, OGRNUT ZASTAVOM KRIMA: Boško Obradović je predvodnik zapaljive desničarske politike!

Otkad je počeo rat u Ukrajini, u Srbiji su se probudile desničarske i ultradesničarske snage, koje su postale još glasnije i agresivnije u nametanju svoje politike. Posebno su bučni u širenju ruske ratne propagande, pri čemu manipulišu sentimentom Srba prema Rusima i, svesno ili ne, nanose veliku štetu Srbiji, koja u gotovo nemogućim uslovima održava izbalansiranu spoljnu politiku. Stranke i pokreti koji su gotovo podjednako zaodenuti u srpske i ruske barjake danas sede i u parlamentu Srbije, a neki su prilično eksponirani iako su daleko od parlamentarnog statusa. Posle Mlađana Đorđevića, Vojislava Šešelja, Miše Vacića, Milice Đurđević Stamenkovski i Miloša Jovanovića, u ovom delu podsećamo na opasne rusofilske stavove i javne nastupe lidera Dveri Boška Obradovića.

Krim i Kosovo

Kada im se nije isplatio protivprirodni savez s građanskim opcijama, ekstremno desni pokret Dveri i njegov lider Boško Obradović shvatili su da je na srpskoj desnici velika gužva, te su još bezobzirnije nastavili da propagiraju svoje ideje. Ratni pohod ruskog predsednika Vladimira Putina bio je kao poručen za uzlet Obradovićevih ideja, koje su uvek raspirivale napetosti u društvu i produbljivale jaz između modernog i konzervativnog.

Dveri su protiv članstva Srbije u EU i NATO, zalažu se za zabranu ulaska ilegalnih migranata, protivnici su gej parade, a Rusiju vide kao "garant očuvanja Kosova u sastavu Srbije." Obradovićeva organizacija ne samo da je kritikovala vlast što se u UN pridružila osudi ruske agresije već je uputila "izvinjenje Rusiji i ruskom narodu". Obradović je sa istomišljenicima učestvovao i na protestima podrške Moskvi u Beogradu.

Predizborna kampanja Dveri bila je utopljena u "ruske teme", a čak je i jedan bilbord Boško Obradović posvetio Putinu i Rusima. Na njemu su portreti njega i Putina uz prigodnu poruku "Srbi i Rusi - braća zauvek".

Lider Dveri je 2018. boravio na Krimu kao gost i govornik na 4. Međunarodnom ekonomskom forumu u Jalti.

foto: EPA/Mikhail Metzel Sputnik Kreml, Shutterstock

- Koristim se prilikom da Vladimiru Vladimiroviču čestitam pobedu na nedavno održanim predsedničkim izborima u Rusiji. To je pobeda čitavog slobodoljubivog čovečanstva, jer predsednika Putina poštuju svi narodi koji drže do dostojanstva i pravdoljubivosti. Mi Srbi mnogo smo stradali kroz istoriju upravo zbog toga i zato u Putinovoj Rusiji vidimo zaštitnika slobode i pravde za male narode. Za kraj, želeo bih da ponovim jednu krilaticu koju sam izgovorio još prilikom svog prvog boravka na Krimu: Krim je Rusija, Kosovo i Metohija su Srbija - poručio je tom prilikom Obradović.

Nekoliko meseci kasnije on je izazvao međunarodni incident, jer je u jednoj od zgrada Skupštine Srbije raširio zastavu takozvane republike Krim, koju Srbija ne priznaje i krimsku oblast smatra delom Ukrajine. Tada je Natalija Poklonskaja, zamenica predsednika Odbora za spoljne poslove Ruske dume, bila Obradovićev gost i na poklon mu donela zastavu Krima, s kojom su zajedno pozirali novinarima i tokom svog obraćanja izjavili da je Krim Rusija.

Zapaljive parole

Kao što je sklon pravljenju ovakvih i sličnih incidentnih provokacija, Obradović za svoje javne nastupe uvek bira zapaljive reči i izlizane rusofilske parole. To dobro ilustruje pismo koje je u januaru 2019. uputio Putinu, pred njegovu posetu Beogradu, i u kojem mu je poželeo dobrodošlicu, jer je "prijatelj srpskog naroda i države", a Srbi i Rusi su slovenska braća "po zajedničkom poreklu, jeziku, veri, kulturi i istoriji, tradicionalnim vrednostima i sudbini". On kaže i da je vođen "tim bratskim i prijateljskim osećanjima prema Ruskoj Federaciji" i da "ono što je Krim za Rusiju, mesto krštenja ruskog naroda, to je KiM za Srbiju".

foto: Printscreen

S obzirom na to da govorimo o krajnjem desničaru, ne treba da čudi podatak da je Ruski institut za strateška istraživanja bio prva organizacija koju je Obradović 2015. godine posetio. Reč je o organizaciji koju vodi general Leonid Rešetnjikov, inače nekadašnji pripadnik sovjetskih službi bezbednosti, i koja je glavni oslonac svim desničarskim i ultradesničarskim snagama u Srbiji. Osim s Rešetnjikovom, Obradović održava prilično redovne susrete i s predstavnicima ruskog establišmenta, kao što su ambasadori, zvaničnici Dume i takozvane republike Krim, a među zajedničkim slikama su i one s poznatim ruskim nacionalistom Aleksandrom Duginom, koga mnogi vide kao Putinovog ideologa, i vođom kontroverznog bajkerskog kluba Noćni vukovi Aleksandrom Zaldostanovom.

