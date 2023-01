BIVŠI ŠEF VBA OTKRIO ŠOK DETALJE! Svetko Kovač: Pavle Bulatović je uoči ubistva otkazao obezbeđenje!

Nekadašnji direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA) Svetko Kovač otkrio je da je bivši savezni ministar odbrane SRJ Pavle Bulatović nekoliko dana uoči ubistva otkazao obezbeđenje!

Ugled i poštovanje

- Pavle Bulatović je bio izuzetna ličnost. I kao političar i kao čovek. Bio je čovek od integriteta, pošten, odgovoran, otvoren i privržen porodici. Samo tako smirena, staložena ličnost, spremna na dogovor i kompromis, mogla je da rešava složene probleme koji su ispoljavani u toku građanskih ratova u Jugoslaviji, sankcija i agresije NATO. Zbog toga je imao veliki ugled i poštovanje i kod prijatelja i kod političkih protivnika. Moj poslednji razgovor s Pavlom Bulatovićem bio je u petak, 4. februara 2000. Prethodne noći sam izvešten da je ministar ponovo otpustio obezbeđenje i ostao u restoranu samo s jednim pratiocem i vozačem. Otišao sam kod njega odmah ujutru i rekao da sam sada zaista primoran da izvestim načelnika Vojne službe bezbednosti. To sam mu govorio i u svim ranijim slučajevima kada se ovo dešavalo, ali to nisam nikad uradio jer mi se činilo da je nemoralno da aktom koji ostaje u arhivi prijavljujem svog ministra, u koga sam imao beskrajno poverenje. Ovog puta sam to zaista uradio. Napisao sam taj izveštaj, u kojem sam istakao stepen ugroženosti ministra odbrane i njegov odnos prema obezbeđenju, poslao ga Upravi bezbednosti i istog dana otputovao u inostranstvo. U ponedeljak, 7. februara, nekoliko trenutaka posle atentata, izvešten sam šta se desilo i odmah sam se vratio u Beograd - naveo je Kovač za Nedeljnik.

foto: Beta

Kako su se rastali Tito i Jovanka

On je govorio i o odnosu s nekadašnjim predsednikom SFRJ Josipom Brozom Titom i njegovom suprugom Jovankom Broz. Kovač je bio posebno blizak s Brozovom, određeno vreme je bio neka vrsta njenog sekretara, a sada je otkrio kako je izgledao razlaz ovih supružnika.

- Tito više nije imao snage da se suprotstavi upornim pokušajima svojih najbližih saradnika da ga odvoje od Jovanke i najzad je prihvatio činjenicu da moraju da žive odvojeno. Rekli su mu da će Jovanka imati njegovu penziju i da će biti potpuno materijalno obezbeđena. Bilo je nekoliko pokušaja da Tita i zvanično razvedu od Jovanke, što on nikada nije prihvatio. Posle dočeka Nove 1980. godine u Karađorđevu, Tito je 1. januara krenuo na lečenje u Ljubljanu. Zvali su me iz Karađorđeva zbog neke pošiljke za Jovanku. Vrlo se uznemirila kad sam joj to rekao. Na svakih pola sata me je pitala da li je stigla pošta. Na kraju, negde pred ponoć stigao je kurir i doneo kutijicu dimenzija šest centimetara na kojoj je Titovim nesigurnim rukopisom bilo napisano "Za Jovanku". Kad sam joj predao poklon, Jovanka je počela tako bolno da plače da sam joj predložio da pozovem lekara, ali je ona to odbila. Skuvala je kafu i u razgovoru smo proveli celu noć - ispričao je Kovač.

Kurir.rs