Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast bruto društvenog proizvoda na poziv predsednice Vlade Ane Brnabić.

Nakon sednice, predsednik Srbije je poručio da je ključno povećanje stope privrednog rasta.

"RAD, RAD I SAMO RAD!" "Za Srbiju je ključno da poveća stopu privrednog rasta. Zato je za mene sastanak sa članovima vlade i direktorima javnih preduzeća bio prilika da ih sve zamolim da ulože više energije, rada, truda i entuzijazma kako bi Srbija nastavila ubrzano da napreduje. Moramo da očuvamo, ili podignemo nivo zaposlenosti, da snažimo industriju i građevinarstvo, pravimo nove objekte u energetskoj infrastrukturi. Potreban nam je težak i naporan rad. Rad, rad i samo rad", naveo je predsednik na Instagramu.

foto: Kurir televizija

Gost jutarnjeg programa bio je Mahmud Bušatlija, ekonomista i savetnik za razvoj i investicije.

Shodno tome da postoji mogućnost za povlačenje investicija, stručnjak se prvo osvrnuo na značenje tih pretnji.

- Ta mogućnost postoji i bez Kosova i tog problema koji se ističe u nastojanju rešavanja kosovskog pitanja, na način koji je nama neprihvatljiv. Moramo biti svesni situacije u Evropi. Mi smo kolateralna šteta mnogih evropskih stvari. Pre svega, njihova podrška sukoba u Ukrajini je dovela do energetske krize, koja se sada drastično promenila i gura Evropu u krizu duga. Ne samo zbog rata, usporavanje ekonomije evropskih zemalja počelo je još 2018. godine. Nemačka je 2019. godine jednom nogom već ušla u recesiju, a spasila je pandemija da ne proglasi tu recesiju - započeo je Bušatlija, pa se osvrnuo na termin recesija i kako će ona uticati konkretno na Srbiju:

01:11 MI SMO KOLATERALNA ŠTETA MNOGIH EVROPSKIH STVARI! Stručnjak o budućnosti ekonomije: Da li ima spasa ako nam uvedu sankcije?!

- Recesija dovodi do smanjenja investicija. Nama predstoji ozbiljno smanjenje investicija iz EU. To se ne dešava zbog Kosova, već Evropa ne može da finansira tempom kojim je to činila dosad. Doduše, najveći investitor u Srbiji je Kina. Samim tim, ne bih se previše osvrtao na te pritiske jer naš ekonomski problem sa Evropom nije vezan za Kosovo. Evropska komisija sebi izmišlja neke probleme koje će rešiti jer ne mogu da reše svoje koji su daleko veći.

Bušatlija je rekao da bi Srbija svakako preživela ovakav udarac od Evrope, bez obzira na njegovo poreklo.

- Srbija bi preživela. Kad bi nam i uveli neke sankcije, mi uvek možemo da nađemo drugo rešenje na drugom mestu. Ovo nije situacija u kojoj bi trebalo da se određujemo prema Americi i Rusiji, već bi trebalo da se osvrnemo ka svetu. Postoje gomila dokaza da G7 nije grupa najrazvijenih zemalja sveta. Osam najboljih ekonomija zemalja u razvoju, imaju skoro za četvrtinu veću kupovnu moć od njih, dakle, jači su. Možda im nije GDP toliki, ali to nije merilo upoređivanja, već kupovna moć. Kolektivni Zapad koji sebe smatra čitavim svetom, ima arogantan pristup pre svega, a on ukazuje na to da imate opravdanje u okretanju ka drugima - poručio je Bušatlija, pa se osvrnuo na izjavu predsednika vlade Indije:

foto: Kurir televizija

- Njegova Izjava nalaže to da on otvoreno napada Zapad, a naročito kritikuje Ameriku i Englesku. To čini već duže vreme, na veoma argumentovan način. Njegova izjava u vezi s Davosom je zanimljiva, a to je da je došlo vreme da zemlje u razvoju međusobno sarađuju da bi sve uznapredovali. Dakle, već se razmišlja kako živeti bez američkog diktata za razliku od Evrope.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.