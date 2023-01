JEZIVO! POKAZALI SRPSKI KEKS U KOJEM SE VIDE MECI Privrednik: Ovo je jako nizak udarac, ali neće uzdrmati našu ekonomiju (VIDEO)

„Mi smo do sada rukama hranili našeg neprijatelja“, „Ne finansirajte srpsku vojsku“, „Nije patriota onaj koji im daje pare da kupuju oružje, patriota je onaj koji kupuje proizvode svoje države“, „Ne zaboravljajte“ - neke su od poruka u kampanji koja se već godinama vodi na teritoriji Kosova i Metohije, a koja za cilj ima bojkot srpskih proizvoda.

Poslednji u ovom nizu marketinškog i ekonomskog rata jeste spot u kojem Albanac kupuje poznate proizvode koji dolaze iz Srbije, da bi potom video da se u pakovanju nalaze meci. Ovaj spot emitovali su lokalni mediji, a na društvenim mrežama objavljuej se i deli velikom brzinom.

О ovom propagandnom spotu govorio je u emisiji Puls Srbije Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

Osvrnuo se na saopštenje kompanije Pionir čiji se proizvod prokazuje u dotičnom spotu, a koja je objavila protesno pismo zbog takvog njegovog tretmana.

- Mogao bih se složiti sa svim što je navela kompanija Pionir. Kompanije koje nisu htele da se oglašavaju po ovom pitanju mogu se razumeti, jer je ovo jako nisko i zaslužuje ignorisanje. To je kontinuitet komplikovanih ekonomskih odnosa koji diktira Priština. Setite se kada su bile takse od 100 posto na srpske proizvode koji se plasiraju na Kosovo i Metohiju - tvrdi Stanić i dodaje:

- Ovo ne može vitalnije da ugrozi našu razmenu sa tom teritorijom jer stanovništvo dole kupuje naše proizvode. Kada govorimo o svim domaćm proizvodima, oni čine oko 35 posto proizvoda na rafovima u maloprodajnim objektima na KiM i stanovništvo ih dosta kupuje.

Objasnio je u čemu je specifičnost ovakve situacije.

04:06 JEZIVO! POKAZALI SRPSKI KEKS U KOJEM SE VIDE MECI Privrednik: Ovo je jako nizak udarac, ali neće uzdrmati srpsku ekonomiju

- Specifična je situacija jer nije u pitanju država, već jedna sporna teritorija i u kontekstu komplikovanih odnosa između Beograd i Prištine mi nemamo načine da na to utičemo. Rekao bih da je sva odgovornost na Prištini. To tržište jeste značajno. Srbija tu ostvaruju plus u razmeni. Ukoliko bi se ovo nastavilo i ukoliko bi proizašle neke nove takse, onda bi mogao da nastane problem. Za sada ne vidim da može biti ozbiljnijih problema.

