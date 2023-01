"NEVIĐEN BEZOBRAZLUK NEMAČKE NEVLADINE ORGANIZACIJE!" Vujičić: Oni su niko, još samo da predlože da ovaj čovek bude na čelu ZSO

Rešavanje krize na Kosovu i Metohiji i dalje je tema broj jedan, ali i prioritet državnog vrha.

Austrijski diplomata Volfgang Petrič u intervjuu za Kosovo online rekao je da Evropska unija želi uspeh po pitanju normalizacije odnosa Kosova i Srbije već ove godine ali i izneo svoj stav o Zajdenici srpskih opština.

O aktuelnostima vezanim za Kosovo i Metohiju govorili su u jutarnjem programu Kurir televizija. prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Dragan Vujičić, novinar Večernjih novosti.

Vujičić je negativno prokomentarisao ulogu nemačke nevlasine organizacje Fridrih Erbert.

- Nevladina organizacija Fridrih Erbert organizacija je niko. Oni su ljudi koji su sebi dali za pravo da određuju šta je srpsko na Kosovu, a šta nije. To je klasičan bezobrazluk te nevladine organizacije. Još samo da predlože da Teofil Pančić bude na čelu ZSO, jer oni njega podržavaju. Ni u kakvom sporazumu ne stoji važnost mišljenja Fridriha Erberta i oni su tu potpuno nebitan - smatra Vujičić.

Miletić se saglasio i istakao da su SAD pouzdaniji partner od Nemačke u pregovorima za Kosovo i Metohiju, ali i da prema njima ima rezervu.

- U osnovi znamo da se srpski narod oseća svoj na svome na tom prostoru i da želi da održi svoju budućnost dole. Priština treba da razmišlja o tom kako da uskladi svoju politiku sa dokumentima koje su i oni potpisali. Razbe nevlasine orgabnizacije mogu da vrše neki pritisak i mogu da rade šta hoće.

Ako sa nekim možemo da razgovaramo to su SAD, ali ni to nije idealno. Mene interesiju rezultati, a ne da li su se američki predstavnici smeškali prijatnije od nemačkih predstavnika. Ako oni i dalje sarađuju sa Kurtijem koji na svaki način minira dijalog ne mogu da im verujem do kraja - kaže Miletić.

