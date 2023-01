DIPLOMATSKA BORBA OKO STATUSA KOSOVA I METOHIJE I DALJE U JEKU: Anđus: Mi nismo kapitulirali! Očekujem najneverovatnije stvari!

Diplomatska ofanziva u vezi sa regulisanjem statusa Kosova i Metohije traje. I dok se čitava politička scena u Srbiji sprema za ovonedeljno zasedanje skupštine na kome će biit analiziran francusko-nemački predlog, pritisci međunarodne zajednice na obe strane se povećavaju.

Da li je predlog Makrona i Šolca i u kojoj meri prihvatljiv za nas, hoće li Albanci sa KiM ikada popustiti i dozvoliti formiranje Zajednica srpskih opština i po kom modelu, kao i da li nam slede nove pretnje izolacijom, voditelji emisije Puls Srbije, pitali su gosta, novinara Dejana Anđusa.

Osvrnuo se na dešavanja u svetu, u Rusiji i Ukrajini i na Bliskom istoku, pa su se sagovrnici baziral ina aktuelni temu.

- MIslim da Kurti mora da pristane na kompromis i ovo sve, ne odoleva on tamo, nego jednostavno Amerikanci vide dva glavna pregovarača, to su nesumnjivo Vučić i Kurti, on, svakako, neće ostati na tom tronu u Prištini - rekao je i dodao da koliko god Albanci ponavljaju da je Kosovo nezavisna republika, to će uvek biti naša autonomna pokrajina.

04:17 Kosovo i Metohija je oduvek nerazdvojni deo republike Srbije!

Osvrnuo se na nedavnu istoriju kosovsko-metohijskog pitanja.

- Milošević jeste kapitulirao, ali zna se kako se kapitulacija dešava, dođe oficir, pa spusti zastavu na pola koplja, pa postoji cela procedura, kada su klasične kapitulacije u pitanju, a to nije bio slučaj 1999. godine. Oni jesu nas oterali, ali u papiru 1244 je ostalo, da je to sastavni deo Srbije - rekao je i nakon osvrta na uslove koji je EU postavila Srbiji, ukoliko želi da ide putem evropskih integracije, zaključio:

- Očekujem najneverovatnije stvari - rekao je Anđus, misleći na izjave hrvatskog predsednika Milanovića, koji je ranije danas izjavio da je Kosovo oteto Srbiji.

Kurir.rs

