MOŽE LI DOĆI DO KONFRONTACIJA NA SEVERU KiM? Bratina: Nisam optimista; Šta ako zabrane Srbima ulazak na Kosovo? TO TAKO NE MOŽE!

Ministarstva spoljnih poslova pojedinih zemalja članica Saveta Evrope dobila su notu od ambasada Sjedinjenih Američkih Država u kojoj se kaže da Vašington smatra da pitanje članstva tzv. Kosova u Savetu Evrope ne treba stavljati na dnevni red Komiteta ministara tog tela.

SAD traže da se pitanje članstva ne stavlja na dnevni red sve dok "Kosovo ne usvoji konstruktivniji stav o Zajednici srpskih opština čime bi se otvorio put za predlog osnovnog sporazuma Beograda i Prištine".

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su profesor Boris Bratina, sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije.

Anđelković je prokomentarisao notu ambasade SAD.

- Ja to vidim dvostruko. Jedno je kada neko kaže: "Nemojte to dok ne uradite ovo." Znači on je prethodno odobrio da se taj zahtev ipak podnese, dao je tome legitimitet samo to stoji u fioci dok se neke stvari ne reše. Ja ne mislim da je to zbog toga što su hteli nešto Srbima da učine, nego vidimo da situacija vodi ka ozbiljnoj eskalaciji, da to želi Priština, a da Americi to ne odgovara - rekao je Anđelković i dodao:

- Za razliku od Amerike, za Nemačku verujem da bi im odgovaralo da bude sukoba, da bi se fokus prebacio sa njih i sa Ukrajine negde drugde. Vidimo da u početku nisu hteli da daju ni šlemove Ukrajincima, a sada se već govori o avionima. Zato Amerikanci insistiraju na formiranju ZSO kako bi se sprovela sva ona tehnička pitanja koja ne mogu da dođu na red je ZSO još nije formirana.

Bratina je izjavio da po pitanju tekuće situacije vezane za Kosovo i Metohiju nije optimističan.

- Nisam optimista. Ja sam duboko uveren da Kurti neće da prihvati ZSO. Ali ja mislim da niko u Prištini to ne bi prihvatio. Ovaj plan koji niko nije video verovatno je mešavina nekog Ahtisarijevog plana i briselskog sporazuma. Vidimo da sada nemačka nevladina organizacija Fridrih Erbert piše statut ZSO, a niko je ništa ne pita. To je u najmanju ruku politička drskost; da ne pišu statute oni na koje se statut odnosi nego da dolaze stranci koji to rade.

Izrazio je bojazan od moguće konfrontacije na severu Kosova koja bi kako procenjuje mogla da izbije na proleće.

- Bojim se da ćemo na severu imati konfrontacije. Idu izbori, pitanje tablica će se ponovo pokrenuti, može da se dogodi da Srbi sa Kosova ne budu mogli da uđu na Kosovo i Metohiju. To tako ne može i sigurno će doći do problema - kaže Bratina.

