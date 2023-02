SNAJPERISTA SA 100 METARA USMRTIO BIVŠEG MINISTRA ODBRANE! Misterija ubistva Pavla Bulatovića traje 23 godine, pominje se i MILO

Na današnji dan pre 23 godine, kroz staklo u restoranu fudbalskog kluba Rad prošao je metak koji je stavio tačku na život nekadašnjeg ministra odbrane SRJ i koji je ujedno naneo veliki udarac državi, počinioci do dana današnjeg nisu otkriveni.

7. februara 2000. ubijen je Pavle Bultović, prvi čovek vojske Savezne Repubilke Jugoslavije, a egzekutor nakon 23 godine do današnjeg dana nije otkriven.

O mogućoj pozadini ubistva Pavla Bulatovića u emisiji Crna Hronika na Kurir televiziji govorili su Ratko Krsmanović, nekadašnji sekretar JUL-a, Toma Fila, advokat i Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade.

- Ne mogu da se ne zapitam, kome je mogao da zasmeta jedan takav čovek, jedna takva ljudina, kao što je bio Pavle Bulatović - rekao je Krsmanović.

Fila je konstatovao da je u atentatu na Bulatovića korišćeno vrhunsko oružje:

- Kada je izvršen atentat tog dana, upotrebljen je neverovatan snajper koji ga je pogodio sa 100 i nešto metara.

Šainović smatra da je atentator bio takav profesionalac koga je mogla unajmiti samo moćna, uticajna i dobro organizovana struktura.

- To je bila neka strana ili neki subjekt koji je bio u stanju da angažuje takvog profesionalca da tako obradi bezbednost Pavla Bulatovića i pronađe njegovu slabu tačku, a to je da je on često komotno sedeo u jednom restoranu koji je imao stakleni zid - kaže Šainović.

Prema saznanjima File iza atentata na bivšeg ministra odbrane SR Jugoslavije stajala je Crna Gora, a kako navodi Krsmanović, vođa liberalnih demokrata u Velikoj Britaniji, Pedi Ešdaun je tada izjavio da je ubistvo Bulatovića izvršeno sa ciljem da se podignu tenzije između Srbije i Crne Gore.

- Kada to kaže takav čovek, sigurno je reč o projektu - uveren je Krsmanović.

Šainović je ocenio da je ovim činom načinjena ozbiljna šteta tadašnjoj državi, jer je to ugrozilo jedinstvo dvaju republika:

- Njegovo ubistvo je nesporno bilo udarac jedinstvu Srbije i Crne Gore, jer kad državi nanesete takav udarac ona postaje slabija.

Fila ističe da je Bulatović bio kritički nastrojen prema predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću što je, takođe, moglo biti okidač:

- Ako bi neki neki Bulatović krenuo na Đukanovića, onda kreću svi. To je jako ugledna porodica u Crnoj Gori.

Krsmanović je objasnio zbog čega Bulatović, za razliku od ostalih tadašnjh dražvnih funkcionera nije želeo da ima obezbeđenje:

- Smatrao je velikom sramotom da se čuva od svog naroda u svojoj zemlji.

Njegovi prijatelji kažu da Pavle Bulatović sedi pored prozora u restoranu fudbalskog kluba Rad i dok čeka pravdu za svoju smrt i izgovara rečenicu:

- Ako bi mene ubili ni manje štete ni veće bruke za državu.

