"GNUSNE LAŽI I MANIPULACIJE OKUPATORA" Visoki Dečani - albanski pravoslavni manastir?! Beriša: Postoji pitanje koje ne spominju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom.

Lajčak je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je razgovarao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem.

Šta možemo da očekujemo i da li postoji povoljnosti po Srbe na Kosovu i Metohiji?

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije i profesor i doktor Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije učestovali su u diskusiji u jutarnjem programu, pokrenuti ovim pitanjima.

Miletić je osvežio sve aktere vezane za kosovsko-metohijsku krizu, kao i poteze i političku neozbiljnost Aljbina Kurtija, podsećanjem na prošlogodišnja i skorašnja dešavanja povodom situacije na KiM:

- Moraju da po svaku cenu prerastu te dečje bolesti i zabrinut sam, po malo, to dugo traje. Ko se sve nije izređao i izjasnio da mora da postoji ZSO - upitao je Miletić.

Šest uslova "kosovske" strane, su predstavljena na sednici Narodne skupštine, 2. februara, a ipak, mnoge stvari nisu u skladu sa Briselskim sporazumom.

Pod tim svetlom mišljenje je izneo Beriša:

- To je predlog o međusobnom priznavanju. To je uslov za ZSO, koja je ključno pitanje, a postoji još jedno pitanje o kojem se ne raspravlja, a to je Srpska pravoslavna crkva! Šta će se sa tim dogoditi ako dođe do potpisivanja francusko-nemačkog predloga - upitao je pa predstavio pokušaj provokacije.

- Videli smo pre par dana pokušaj provokacije u manastiru Visoki Dečani, sa lažnim popom koji je došao iz Albanije, i koji je hteo, da se, prosto rečeno, ušeta u manastir, jer - kako je isti rekao - to je zapravo albanska pravoslavna crkva - zapanjen je Beriša.

Provokacije u Visokim Dečanima LAŽNI sveštenik iz Albanije Nikola Džufka pokušao je da u srpskoj svetinji, manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, snimi provokativni video-snimak sa nacionalističkim sadržajem, napisalo je monaštvo tog manastira na Tviteru. Taj pokušaj je sprečen, a o svemu je obavešten KFOR.

Pretpostavio je šta će Kurti uraditi u sledećem periodu.

- Gospodin Kurti je teški manipulator. Amerika je diplomatskim putem isključila rasprave o ulasku "Kosova" u savete EU. Kurti će dati ostavku, jer nije uspeo da izvara svoje glasače. Ova njegova igra, svaki put, ako primećujete, kada je gospodin Dačić izašao sa odlukom vlade da Srbija ne prihvata odluke o ZSO, on se složio, a sada kada mora da uđe u klinč, rekao je da ima šest tačaka uslova, što je odugovlačenje i prebacivanje odgovornosti - rekao je.

