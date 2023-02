UŽIVO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Ana Brnabić NEMA hrvatski pasoš, a Miloš Jovanović ima francuski i NEĆE da ga se odrekne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji i govori o svim aktuelnim temama.

O SEDNICI SKUPŠTINE: "Četiri puta su mislili da će mnome obrisati patos i četiri puta nisu uspeli"

O atmosferi u Skupštini, pričama da je diktator i da nikome neće "na crtu".

"Bilo je zanimljivijih optužbi od te za diktaturu i autokratiju. To je deo naše političke svakodnevnice. Rekao bih ljudima da je kod nas demokratija kada predsednici i premijeri ne dolaze u Skupštinu. Nije to samo kod nas".

"Ukazaću ljudima šta se dešava u svetu. Četvrti put sam učestvovao u raspravi, četvrti put su neki ljudi očekivali da će mnome da obrišu patos. Četvrti put se to nije desilo".

foto: Printscreen/Prva TV

"Činjenice i rezultati najbolje govore. Međutim, interesantno je da niko nije primetio. Sećate se kada smo imali obične rasprave u Skupštini, ranije, bez prisustva predsednika, tada bi predsednici parlamenta isključivali čitave poslaničke grupe. Sada ste videli nasilništvo i divljanje čitavih poslaničkih grupa, pokušaj fizičkih napada, i niko nije isključen ni opomenut sa sednice. I niko da kaže da je to nekakav napredak po pitanju procedura, jer niko nikoga nije hteo da isključi iz važne rasprave".

"Kada nama zauzimaju auto-puteve da bi se uništila, a ne odbranila Srbija, zbog svog hira i što su organizatori dobili novac od spolja, a narod je zaveden. Kažu, prekomerna upotreba sile. Kakva sila, kada je nismo upotrebili?! Kažu, pa jedna žena je prebačena preko ograde".

"Dvostruki standardi. Diktatura je kad opozicija može da radi šta hoće".

"Vide ljudi koliko smo tolerantniji i da ne bežimo od rasprave".

"Meni je ta sednica donela dobro, da raskrinkam laži, ali me zabrinulo to kada se služite brutalnim lažima po tako važnim pitanjima. Čuli ste da Ana Brnabić ima hrvatski pasoš, a nema. A niko ne kaže da Miloš Jovanović ima francuski pasoš i da neće da ga se odrekne".

O aplauzu dobijenom u Skupštini i pričama da je to kao u Severnoj Koreji, a posle snimaka na kojima se vidi kakve aplauze dobijaju Makron, Zelenski, Putin, Merkel...

"Angela je dobila 23-24 minuta aplauza... Imamo jednog istaknutog srbomrsca u Beogradu, ali mu neću reći ime. Toliko mrzi Srbe i Srbiju, to je neverovatno. Evropljanin je, a nije vezan za EU. Pošto se strašno nervirao, pričao je da je užasno to što je Vučić uzeo dosijee svih njih. Laže! I on je pričao da sve to liči na Severnu Koreju. A ja sam samo video javno dostupne podatke i koristio znanje. Reći će da sam mu stavio metu na čelo. Najbolje da vas pustim da tučete koga hoćete i radite šta hoćete".

I penzioneri su danas aplaudirali Vučiću, što je takođe nekima zasmetalo.

"Kad su ljudi dokoni, ne znaju šta će sa sobom, pa pričaju to".

Predsednik je rekao da je Viktor Orban svoj čovek, zato što nije aplaudirao Zelenskom.

"I mene su zvali u Davosu na virtuelno obraćanje, ja rekoh: 'Pustite me ljudi, imam svoja posla".

O ponašanju opozicije u Skupštini:

"Jasno je da postoji veliko uplitanje stranih sila u naše domaće prilike".

Desno orijentisane stranke kažu da neće kapitulaciju.

"Da odgovorim onima koji su kapitulirali? Jedan pobegao u Rumuniju"...

"U mnogo smo boljem stanju nego što smo očekivali zbog svega što smo uradili za ovih deset godina".

O SPS-u:

"Ja SPS poštujem, nećete čuti ružnu reč. S njima smo radili mnogo u prošlosti, verujem da ćemo i u narednih šest meseci. Pitaju me kako je prošao razgovor (sa Dačićem). Pristojno je prošao, ali to ne menja da vidim šta se dešava godinama".

"Ja neću da plaćam reket niti da se dodvoravam bilo kome da bi o meni pisao lepo, ako već ne vidi koliko se trudim i borim".

(Kurir.rs)