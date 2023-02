ZA TO RADIMO, ZA TO ŽIVIMO: Vučić otkrio - 23. februara otvaranje jedne od najvećih i najvažnijih fabrika u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na TV Prva govorio i o ekonomskim parametrima.

On kaže da u ovom trenutku imamo cenu struje među najnižima u Evropi, i da u ovom trenutku imamo 540 miliona kubnih metara gasa u skladištima.

- Danas smo uzeli samo 0.9. Računajte da će nam ostati najmanje 400 miliona kubnih metara za sledeću zimu. Velika velika stvar za Srbiju.

Vučić je otkrio da će 23. otvoriti jednu od najvećih i najvažnijih fabrika u Srbiji, i da ne može da priča o tome.

- Za 23. februar predviđeno je otvaranje možda i najvažnije fabrike dosad. Nisam živ zbog toga. Za to radimo, za to živimo. Imaće na početku 500 miliona izvoza, a završiće za 2,5 milijarde! Znate koliko će od toga da jačaju vojska i policija, pa prosveta - kazao je on.

Penzioneri su najviše ispaštali jer su plate brže rasle. Očekujem da će prosečna plata u martu biti 735 evra, do kraja godine 820, a do kraja 2025. - 1000. Penzije će sad biti 322 evra, a bile su 209. Verujem da ćemo do kraja 2026. preći 500 evra prosečne penzije.

- Očekujem da će plate ove godine biti 735 evra, a do kraja 2025. da će biti preko 1000 evra. Što se tiče penzionera, obezbedićemo i druge pogodnosti za naše najstarije.

