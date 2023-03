"DRŽAVA NIJE LUDA DA OTVORENO IZVOZI ORUŽJE I RUSIJI I UKRAJINI" Stručnjak otkrio namere optužbi protiv Srbije: POSTOJE DVE OPCIJE

Odgovarajući na pitanja novinara u Kataru, predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nije poslala ni jedan komad oružja nikome od strana u sukobu između Rusije i Ukrajine.

U odgovoru na optužbe da se oružje izvozi preko Turske, predsednik Vučić je rekao da su poslovi sa municijom koja ide u tu zemlju dodatno zaštićeni obavezom da se ona ne može dalje proslediti bez saglasnosti Srbije.

Govoreći o optužbama da oružje dospeva sukobljenim stranama, Vučić je poručio da u Srbiji postoje oni koji denunciraju svoju zemlju lažima.

Podsetio je i da u fabrikama odbrambene industrije radi oko 20.000 ljudi u Srbiji, a da i mnogo više ljudi zavisi od poslovanja tog sektora.

Povom dezinformacija o prodaji oružja Ukrajini, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je Petar Vojinović, urednik portala Tango six.

- Interpetacije da je zemlja htela da izveze nešto negde su se i ranije viđale. Doduše, uvek su to interpetacije neke namere, a mi to ne možemo da znamo. Dakle, da kažemo da država to interpetira kao pokušaj nameštanja, jedino sa sigurnošću možemo da analiziramo da postoji konkretna i postepena procedura kako se izvozi ova vrsta robe. Mora proći nekoliko nivoa odobrenja, provere, to su višemesečna skeniranja, koja zahtevaju potvrde krajnjeg korisnika, a naše državne i bezbednosne službe bi morale da se uvere da je to krajni korisnik koji će koristiti tu municiju ili oružje - započeo je Vojinović.

S obzirom na to da su optužbe bile protiv kompanije Krušik, Vojinović se osvrnuo na konkretno ovaj slučaj i snimke koji kruže iako nemaju autentičnost:

- Ukoliko se ovo desilo, a imamo video snimke tih nekih proizvoda, najverovatnije Krušika, ali je debatno da li je to što se vidi u snimku zapravo autentično. U tom slučaju se dogodilo da je prodato kroz 3 ili možda 4 kompanije i da je taj sistem krajnjeg korisnika po svojoj strukturi faličan jer ne možete do kraja da budete sigurni da taj neko neće to naoružanje izvesti u Rusiju ili Ukrajinu. Ne možete garantovati, čak i da ste sigurni da neće, da on ipak ili neko treći neće to preprodati negde - rekao je Vojinović, pa nastavio:

- To je zapravo objašnjenje ovoga. Ukoliko su dokumenti koje smo videli autentični, onda postoje samo dve opcije. Prva je to da je namešteno, odnosno modifikovano ne bi li percepcija bila optužba kršenja te politike da ipak izvozimo u Rusiju. Druga opcija je da se ispostavi kao tačno, a mislim da država nije luda da izvozi jednim i drugima otvoreno.

