"LEGIJA I ZEMUNCI SU JOJ POZAJMILI VELIKE PARE!" Analitičari o Ceci i akciji "Sablja": Prihvatila je da bude jatak

Sledeće sedmice biće tačno 20 godina otkako je folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović uhapšena u policijskoj akciji "Sablja", koja je pokrenuta nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine.

Kurir uoči godišnjice akcije "Sablja" ekskluzivno objavljuje krivičnu prijavu koju je MUP 18. marta 2003. podneo protiv Ražnatovićeve zbog, kako je navedeno, "neovlašćenog nabavljanja i držanja oružja i municije". Šta je sve policija pronašla u Cecinoj kući u akciji Sablja, govorili su u emisiji Puls Srbije Božidar Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

- Povodom 20 godina od ubistva premijra Srbije Zorana Đinđića Kurir će narednih dana izvešavati o dramatičnim događajima koji su se odigrali u to vreme. U te događaje bile su umašane i neke ličnosti sa estrade, među njima i Svetlana Ceca Ražnatović. Došli smo do te krivične prijave u kojoj vidimo da je kod nje u kući pronađeno 11 pištolja, tačnije 7 pištolja, 3 revolvera i jedan signalni pištolj. Bilo je tu i neke opreme, ali interesantno je da tek sad otkrivamo šta je tačno pronađeno - rekao je Nedić.

Spasić je konstatovao da je Ražnatović čak i pre veze sa Arkanom bila bliska kriminalnim krugovima.

- Sa sabljom su stvari počele da se odmotavaju. Tu je bilo i grešaka, što treba razumeti. Ni jedna država nije spremna za ubistvo svog premijera i negde je bilo za očekivati da taj događaj potpuno raspameti Srbju. Sablja je bila neviđena operacija gde je 11.000 ljudi blo pritvoreno. Ljudi su sedeli po podrumima i po tri meseca. Postojale su značajnije veze sa estradom - rekao je Spasić, a potom prokomentarisao ulogu Cece Ražnatović:

Ceca je uvek bila na ivici između humanog i kriminalnog. Davala je te humanitarne koncerte i bila srpska majka, a s druge strane nije joj bilo gadljivo da sedi sa ubicama i mafijašima iako je morala znati ko su u šta su. Iz toga je sledio jedan signal policiji. Ceca nije bila ta koja je mogla nešto da naredi ili da o nečemu odlučuje, ali kod nje jeste pronađena izvesna količna oružja i vi onda postavljate piranje: "A zašto su tebi mafijaši poklanjali oružje, a ne cveće na primer?"

Nedić se osvrnu na poznanstvo Ražnatovićeve sa Miloradom Ulemekom Legijom i Zemuncima:

- Ceca je preko Arkana upoznala i Legiju. Bili su čak i kumovi. Posle Arkanovog ubistva ona je zapala u neke finansijske probleme. Legija se tad uvezao sa zemunskim klanom i ona je potvrdila da je 2001 i 2002 od njih pozajmila određenu sumu novca. Pominjalo se po medijima da se tu radilo oko 100.000 evra. Na neki način oni su nju su vezivali kroz taj novac i druženje - rekao je Nedić i dodao:

- Kada je došlo do te završne drame sa ubistvom Đinđića, saznalo se da su oni mnogo ranije pokušavali da ga ubiju. Ona je to kasnije i priznala. Rekli su joj da oni računaju na nju, jer će se nešto strašno desiti; da se sprema njihovo hapšenje i da Čume hoće da ih tereti za 50 ubistva. Očekivali su njenu pomoć. Ona je na to pristala jer nije imala drugog izbora. Prihvartila je da bude njihov jatak. Praktično su ti njeni kontakti sa Spasojevićem i Lukovićem rezultirali njenim hapšenjem. Bilo je vanredno stanje, a oni s bili državni neprijatelji broj jedan.

Spasić je konstatovao da je hapšenje tokom akcije "Sablja" pomoglo Ražnatovićevoj u njenoj karijeri.

- Ona nije mogla da izbegne kontakte sa zemunskim klanom. Nakon akcije "Sablja" mnogi ljudi su nestali. Ne fizički nego sa javne scene. Tada počinje uspon Svetlane Ražnatović. Uglavnom neko ko je tako optužen bude skranjut iz društva.Ona je od toga pravila imidž. Važno je da budete u javnosti, čak iako je vaša reklama negativna. Ona je kažnjena zbog nekih fudbalera. Sada imate jednu evropsku zvezdu, a te prljave stvari se ne pominju, već se priča o tome kako peva njena ćerka i gde ona gradi kuću. Izašla je iz prstena mafije i ušla u neki drugi krug svojih prijatelja muzičara - rekao je Spasić.

