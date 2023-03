"AKO BUDU NOSILI OBELEŽJA I PASOŠE 'KOSOVA' NEĆE MOĆI DA UĐU U SRBIJU" Zirojević: Ovo je pitanje svih manjina koje trpe teror

Srbija se neće saglasiti oko ulaska tzv. Kosova u UN i neće ga ni na koji način priznati, izjavio je predsednik Srbije gostujući sinoć u emisiji „Ćirilica“ na tv Hepi. Vučić se osvrnuo i na posetu Miroslava Lajčaka Prištini, ali teško, kako je rekao, da je tamo postignut neki napredak.

Dakle, napredak u Prištini nije postignut, a kako je predsednik sinoć izjavio, siguran je i da je Kurti odlučan da ne formira Zajednicu srpskih opština.

Put ka normalizaciji odnosa A da li bi u ponedeljak, kada Miroslav Lajčak stiže u Beograd, mogao da se pronađe put ka normalizaciji odnosa, šta se očekuje od nastavka dijaloga u Ohridu 18. marta, da li je implementacija ključ, hoće li se evropski plan spotaći o Zajednicu srpskih opština, ali i koga će sve pokrenuti Narodni pokret koji osniva predsednik Aleksandar Vučić?

Gosti urednice i voditeljke jutarnjeg programa Redakcija, Snežane Petrović bili su prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i Dragoljub Kojčić, politički filozof. Oni su dali mišljenje o predstojećim diplomatskim koracima Srbije.

Zirojević smatra da je mnogo bolje da opozicija viče "ne damo Kosovo" nego da viču "predajmo Kosovo".

- Strah koji je nama implementiran od Zapada stvorio je u narodu strah da će neko stvarno popustiti i predati "Kosovo" - rekla je Zirojević.

Kojčić na izjave predsednika Aleksandra Vučića da neće biti "epohalnih promena", kaže da je sam sukob Prištine projektovan tako da se neće brzo završiti.

- Svima je jasno da ovo ne može brzo da se završi ako ikad može da se završi. Ništa ne ide u tom pravcu da će Srbija da klekne. To je politika razvoja. Srbiji je jasno da onoliko koliko bude efekta razvoja to će biti bliže suverenitetu. Pogledajte šta radi albanska strana. Svaki dan nekog maltretiraju, pucaju, bodu nožem, to je jedna permanentna pretnja. A to znači da oni apsolutno ne vide svoju šansu u pregovorima! - ističe Kojčić.

Za godinu dana je 137 napada na Srbe i na njihova imanja. Kosovo sve više počinje da liči na geto. Za narod je katastrofalan život na Kosovu i Mitohiji, što se može videti iz priloga ispod:

04:40 Strašan život svih nealbanskih manjina na KiM, potlačenih pod albanskom šapom terora

Zirojević nudi rešenje reciprocitetno odnosima koje kosovski albanci imaju prema Srbima.

- Što se tiče formiranje ZSO neć biti dok Amerika ne kaže ovo morate. Što se tiče zastrašivanja Srba, to nije samo Srba nego svih ostalih nealbanskih manjina! Ovo je pitanje svih manjina koje trpe teror. To je teritorija koju kontroliše neko drugi i od toga treba poći. Ne možemo ići napred. Ako hoće ovako, onda i mi moramo da zabranimo Albancima sa Kosova i Metohije da ulaze u Srbiju sa zastavama Albanije, sa njihovim pasošem, sa svim propratnim pokazateljima koji ukazuju na to i reći im izvolite idite preko Albanije - predlaže Zirojević.

