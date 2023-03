"JEDINI PRIRODNI PREKID TRUDNOĆE JE POROĐAJ" Žestoka polemika u studiju Kurir TV na temu ABORTUSA: Da li ste za zabranu (ANKETA)

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da podržava uvrštavanje prava na pobačaj u ustav, dodajući da bi se time izrazila solidarnost sa ženama širom sveta.

Makron je to rekao na Međunarodni dan žena na svečanosti u čast francuskoj feministkinji i pravnici, rodom iz Tunisa Žizel Halimi, koja je umrla 2020. sa 93 godine. Ona je bila vatreni zagovornik prava na pobačaj.

Abortus Države članice EU podeljene su po tom pitanju i jednoglasnost se čini malo verovatnom. Tako je, recimo, abortus na Malti potpuno zabranjen, a žene koje se podvrgnu proceduri ili kupe tablete za abortus rizikuju do tri godine zatvora, dok su u Mađarskoj žene koje žele da abortiraju primorane da slušaju otkucaje srca fetusa pre nego što im se to omogući. I dok je ustavni položaj prava na prekid trudnoće u Americi na klimavim nogama, u Srbiji to nije tema. Sloboda odlučivanja o rađanju je pravo zagarantovano članom 63. Ustava Srbije, u kom se još navodi da „Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome“.

A kako su struka, javnost i crkva podeljene po tom pitanju?

Na tu temu razgovarali su gosti Miloš Stojković, teolog i dr Vanja Milošević, ginekolog.

Zauzimajući stav struke Vanja Milošević predstavio je čvrsto uverenje da je pitanje ove vrste besmisleno.

- Zamislite da su naše majke, uz sve prisutne u ovom studiju, da su se one vodile ovom polemikom, da li bismo mi bili danas u ovom studiju? Kakvi bi mi bili lekari kada bi na ovom osnovnom pitanju, poklekli, i mi bili za? Svaki dobronamerni ginekolog će vam reći i sto što i ja. Svaki prekid trudnoće, ne volim da koristim taj eufemizam veštački prekid, prekid trudnoće i da ublažavam to stanje. Jedini prirodni prekid trudnoće je porođaj. Činjenica da žene pacijentkinje potpisuju i daju saglasnost da su upozante i svesne komplikacija nakon ovog zahvata, što se lakše uradi, jedna složena hirurška intervencija, nego registracija automobila - rekao je i dopunio:

- Kada iskoristite termin veštački prekid trudnoće to je kao da hoćete da ublažite taj pojam koji je zna se šta je. Da li mi kao lekari imamo pravo da prenebregnemo tu činjenicu? Te komplikacije mogu i život da znače. Gde smo mi tu lekari i naša savest i naš moral? Ceo život se mi trudimo da nekom produžimo život i nađete se u situaciji da samo prod izgovorom, mog prava, dođete do ovog? - rekao je, nagalšavajući da:

- Sve moje pacijentkinje koje su se porodile ni jedna se nije pokajala, ali su se mnoge koje su abortirale pokajale!

Stojković je potpuno podržao Miloševića sledećim izlaganjem:

- Molim vas, da se nastavi život! Čovek je lepo kazao da je abortus ubistvo! Ubijamo biće u utrobi majke. To je najgore i najgnusnije ubistvo. Odrasli čovek ima pravo da se brani, a kad u utrobi ubijete dete, ono nema način da se brani, a drugo, nije samo od sebe želelo da bude u utrobi majke. Ne možemo da govorimo samo o pravima žena, ako ne govorimo o obavezama. Mi imamo moralnu i ljudsku obavezu da obratimo pažnju da ne dođe do ubistva. Nemojmo biti egoisti i prihvatimo odgovornost svog čina. Niko nema pravo da ubije. Upravo, što govorimo samo o nekim pravima, postoje načini da ne dođe do trudnoće, a ne kada već dođe do trudnoće, ubijamo. Ubistvo i tačka. Neka jedna žena posle ove emisije ne izvrši ubistvo mi smo pobedili! - rekao je Stojković.

