EVO ŠTA ĆE DESITI AKO ANĐELA ZATRUDNI! Zvezdan Slavnić ŠOKIRAO region OVIM JEZIVIM REČIMA: "Molila me je DA JOJ NAPRAVIM DETE"

Zvezdan Slavnić neprestano obavlja razgovore sa bivšom suprugom Anom Ćurčić pred kojom ima izlive kajanja, a sada je izjavio i da ga je Anđela Đuričić molila da joj napravi bebu koju on ne želi.

Ana je kritikovala Zvezdana, a u jednom trenutku ga je pitala šta će uradti ako je Anđela trudna:

- Ti imaš 46 godina, trebalo bi da staneš iza nečega- kazala je Ana, a Zvezdan je dodao:

- Ti si bila moja životna kočnica, više je nemam, briga me za sve- izjavio je on.

- A šta ćeš ako ti je ovo dete zatrudnelo?- pitala ga je Ana otvoreno, a on je šokirao odgovorom.

- Ništa, vodiću je da...- kazao je on, a Ana je bila u šoku:

- Kako? Zvezdane...- kazala je Ana, a ona je nonšalandno nastavio.

- Šta kako? Ne želim dete- rekao je Slavnić, a njegova bivša žen je u neverici pitala:

- Kako ne želiš? Pa što si to radio?- pitala ga je Ana, na šta je Slavnić dao neverovatan odgovor:

- Zato što me molila- kazao je on.

- Zvezdane, molila te neka osoba koju znaš tri nedelje- nastavljala je Ana.

- Molila me i imam prava na to. Hoćeš da rodiš? Rodi, nema problema- govorio je Slavnić o svojim potezima, a onda briljirao:

- Varala me i ova dva dana, nisam hteo, ali spopadala me da to radim, nisam ni uradio- lagao je Slavnić uprkos činjenici što je sve snimljeno dok mu je bivša žena postavljala nova pitanja:

- Jesi li ti..? Ja tebe ne smatram za nekoga da te devojka moli da joj napraviš dete i da joj ti napraviš dete?- konstatovala je Ana.

- Ne, ne, ne, nije me molila da pravim dete, nego me molila da to uradim. Neću da pričam s tobom o tome- skočio je Slavnić.

