VIŠE OD KOALICIJE, A MANJE OD UTAPANJA! Dačić i Ljajić za Kurir: Podržavamo Vučićev NARODNI POKRET!

Ideju lidera Srpske napredne stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića o osnivanju novog političkog pokreta podržali su i njegovi dugogodišnji koalicioni partneri. Prvi čovek Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić poručili su za Kurir da ideju svesrdno podržavaju i da svoje stranke mogu da vide u ovom novom formatu, koji će, kako objašnjavaju, biti svakako čvršći savez - više od koalicije a manje od utapanja.

Protiv ekstremista

Govoreći o narodnom pokretu za Srbiju, Vučić je otkrio da će on biti nadstranački i da namerava da do maja, kada bi trebalo da se održi Skupština SNS, formuliše njegovu politiku, o čijem imenu će se još odlučivati.

foto: Printscreen/RTS

- Neće biti ukidanja SNS, to je najbolja partija u Srbiji. Da li tu ima kukolja, funkcionera koji zloupotrebljavaju funkciju? Naravno da da, ali snaga SNS je u tome da to može da prepozna i prizna... Najveći broj intelektualaca podržava Srbiju napretka, a ne da imamo intelektualce ekstremiste sa obe strane koji se ujedine velikom brzinom. Moramo da pokažemo da je prava elita najozbiljnijih ljudi za pristojnu, racionalnu, Srbiju budućnosti. Da radnici, da seljaci koji će da se bore za svoju zemlju - meni je poslednji mandat, ne zbog mene, nego zbog Srbije - kažu ekstremistima sa leve i desne strane: "Ne damo vam da uništite Srbiju" - izjavio je Vučić za Hepi televiziju.

Jače zajedništvo

Dačić poručuje za Kurir da je pobornik ovakve vrste zajedništva:

- I za prošle izbore sam predlagao zajednički nastup, tako da sam uvek za, a naročito u teškim vremenima.

I Ljajić kaže da bi se SDPS odazvao pozivu, ukoliko ga dobije, i prihvatio da bude deo novog bloka.

- Kako ja razumem tu ideju, članice tog budućeg pokreta bile bi verovatno stranke postojeće koalicije, plus vanstranačke ličnosti i eventualno neke druge organizacije, grupe i stranke koje su van sadašnje koalicije. To bi bilo više od koalicije, a manje od fuzije. Dakle, čvršći savez, čime bi se praktično stvorio demokratski front koji bi trebalo da bude brana svakom ekstremizmu. Podrazumeva se da bi stranke sačuvale svoj politički identitet, ali bi buduće članice pokreta objedinjavala ideja borbe protiv svakog vida radikalizma i bio bi to demokratski odgovor na izazove koji zemlju očekuju na međunarodnom planu - objašnjava Ljajić za Kurir.

Kurir.rs