DOBRODOŠLI SU SVI KOJI BRINU O NACIONALNIM INTERESIMA: Vučević o Narodnom pokretu za državu i detaljima sa GO SNS

U zaključcima koje smo danas usvojili na Glavnom odboru Srpske napredne stranke (SNS) naveli smo da se nastavljaju unutarstranački izbori na nivou mesnih, opštinskih i gradskih organizacija, izjavio je posle sednice potpredsednik GO SNS Miloš Vučević.

"Nastavljamo poštovanje principa promenljivosti i da se novi ljudi uključe u rad stranke i kandiduju na najvažnija mesta u stranci, a to su oni koji vode mesne odbore i opštinske odbore", rekao je on.

Vučević je dodao da je Glavni odbor primio informaciju od predsednika stranke Aleksandra Vučića da će 26. ili 27. aprila sazvati vanrednu skupštinu stranke za 27. maj i naveo da će ta skupština biti izborna.

"Stranka je fokusirana na rad sa građanima i simpatizerima i ta komunikacija je uslov opstanka stranke u smislu vitalnosti i borbenosti i da ispuni očekivanja građana", rekao je Vučević.

On je istakao da se raspravljalo i o ideji formiranja Narodnog pokreta za državu o čemu će se razgovarati na sednici Skupštine stranke.

foto: Petar Aleksić

Prema njegovim rečima, ako se tada ta ideja prihvati, SNS će pozvati sve koji žele da budu u tom frontu da mu se pridruže.

"Želimo da okupimo sve koji vode računa o nacionalnim interesima, jer imamo najveću odgovornost pred građanima. Uradili smo najveće promene od 2012. godine do sada i kao država smo sada jači u svakom pogledu nego tada", rekao je Vučević, a Blic prenosi pisanje Tanjuga.

On je dodao da SNS poziva sve koji žele da bude deo Narodnog pokreta za državu da se pridruže.

Vučević je izjavio da "crvene linije" za pristup Narodnom pokretu za državu nisu postavljene i da će naprednjaci biti spremni da razgovaraju sa svima kojima je Srbija iznad svega.

Vučević je rekao da se nije raspravljalo ko može ili ne može da uđe u Narodni pokret za Srbiju, već samo o toj ideji.

foto: Petar Aleksić

"Nismo raspravljali ko može i ko ne može da uđe već samo šta je ideja. Kako je prihvaćeno u članstvu najbolje potvrđuju jednoglasne odluke. A to nije svaki put kada imamo različite teme na dnevnom redu", rekao je Vučević, odgovarajući na pitanje novinara da li postoje osobe ili stranke koje SNS neće želeti u najavljenom pokretu, kao i da prokomentariše kako će taj pokret biti finansiran.

On je istakao da na sastanku nisu postavljene nikakve "crvene linije" kao i da misli da je svima jasno ko neće biti deo tog pokreta, jer ne vidi sebe sa SNS-om.

Prema njegovim rečima, podršku osnivanju pokreta dali su jednoglasno i članovi predsedništva i članovi glavnog odbora.

"Spremni smo da razgovaramo sa svima kojima je Srbija iznad svega, koji ne traže gazde ni na zapadu, ni na istoku, koji hoće da Srbija donosi svoje odluke razmišljjući svojom glavom. I da budemo politički kulturni da jedni druge ne optužujemo izvan Srbije. I da ne bacamo sebi klipove u točkove i ne pravimo cirkuse, kakvi su nam se dešavali i u Skupštini Srbije, kakvi su se nažalost dešavali kad smo raspravljali o najvažnijim stvarima", napomenuo je Vučević.

Dodao je i da očekuje da će se pokretu priključiti i veliki broj ljudi koji nisu deo političkih stranaka i imaju želju i interesovanje da budu deo političkog prostora Srbije, a koji imaju svoje stavove i svoj kredibilitet i integritet.

foto: Petar Aleksić

"Očekujemo i mnogo novih ljudi koji ne vide sebe u stranačkim infrastrukturama. Bez obzira o kojoj se stranci govori. Koji vide sebe u širem nadstranačkom političkom pokretu", rekao je Vučević i dodao da je to tema o kojoj će se tek pričati.

Što se tiče razgovora o organizaciji, Vučević kaže da su to jedno razgovori kroz stranačke organe, a da predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi nešto potpuno drugo, što nema veze sa stranačkim kampanjama, jer ima obavezu da obilazi građane Srbije.

"Da se uveri kako je u Bosilegradu i u Surdulici, Trgovištu, celom Pčinjskom ili Jablaničkom okrugu. Ne samo da sedi na Andrićevom vencu, već da obiđe celu Srbiju od Subotice do Vranja, Zaječara do Užica. To je ono što je radio i ono šta će da radi. Da li to neko doživljava kao kampanju, pitanje je lične percepcije, ali to nije nije stranačka kampanja", zaključio je Vučević.

(Kurir.rs/Blic)