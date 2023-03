ĆUTALI KAD SU SRBI UBIJANI I PROGANJANI, A CRKVE PALJENE I SADA ORGANIZUJU PROTEST: Vučević o najavljenom mitingu opozicije

Funkcioner SNS Miloš Vučević izjavio je danas da opozicija organizuje protest ili miting 17. marta, na dan pogroma Srba na KiM pre 19 godina, i ocenio da je to moralno upitno, s obzirom na to da su, kada se to dešavalo, bili na vlasti i tada "glasno ćutali".

Vučević je tako odgovorio na pitanje novinara posle sednice GO SNS da li najavljeni miting opozicije za 17. mart na dan pogroma Srba na KiM više šteti vlasti ili opoziciji.

"SNS ne spočitava bilo kome da se politički organizuje na način kako smatra da je najprimerenije. Imamo jedan moralni upit da danas pozivaju na protest ili miting, na dan kada je sprovođen pogrom i ubijani Srbi i spaljivane njihove kuće, proterivani iz mesta u kojima žive, kad su spaljivane srpske crkve i manastiri. Ti isti koji organizuju protest ili miting su 17. marta vodili državu i tako glasno ćutali, da ta tišina i danas odzvanja. Niste tada čuli za crvene linije Srbije i da neće više biti akcija kao što su Oluja i Bljesak", rekao je Vučević, a Objektiv prenosi pisanje Tanjuga.

Kaže da su ti "silni junaci" i "salonske patriote" tada glasno ćutali i pozvao ih, pošto čuje "da imaju volju da koriste vojnu opremu i oružje", da oni među njima koji nisu služili vojsku to učine dobrovoljno i tako pokažu kako se voli Srbija i ojačaju odbrameni kapacitet zemlje.

"Očekujem da ćemo i mi imati velike političke skupove, podsećajući se na užasne stvari koje su se desile 17. marta i 24. marta (početak NATO bombardovanja). Ali i sa porukama kako Srbija da izbegne sve ove izazove i da nam se ne desi isti scenario kao krajem prošlog veka, ali i početkom ovog veka, i da Srbija bude snažnija i sačuva Srbe na KiM, da čuva sebe, razumejući sve što se dešava sada i dobro predviđajući šta će se dešavati u budućnosti", istakao je Vučević.

(Kurir.rs)