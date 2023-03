ZAŠTO? NI 20 GODINA OD UBISTVA ZORANA ĐINĐIĆA PRAVI NALOGODAVCI NISU OTKRIVENI Banjac: Političku pozadinu nikad nećemo saznati

Na današnji dan pre tačno 20 godina ispred zgrade Vlade ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Neposredni organizatori i ubice otkriveni su odmah posle atentata, ali pravi nalogodavci i politička pozadina ni posle dve decenije nisu otkriveni.

Boro Banjac, bivši načelnik UBPOK koji je rukovodio akcijom "Sablja" i istragom ubistva Đinđića, kaže za Kurir da postoje politička pozadina, kao jedina nedoumica o ubistvu premijera, i ozbiljniji pristup bezbednosti državnika, kao jedina velika lekcija koju smo kao država naučili zbog tog ubistva.

foto: Printscreen

Sve drugo što se u međuvremenu pojavljivalo u javnosti, od, podsetimo, navodnog trećeg metka, preko navodnih ucena u vezi s Kosovom, pa do navodne uloge stranih službi, za našeg sagovornika su puka nagađanja i pokušaj da se baci sumnja na istragu.

foto: EPA/SASA STANKOVIC

- U optužnici je prilično toga objašnjeno, a jedino što je ostalo nerasvetljeno jeste politička pozadina ubistva. Moj komentar na tu činjenicu može da bude kratak i jasan: država nije htela da to završi do kraja. Zbog čega, zbog koga, to je već stvar dublje analize. Nikada to nećemo saznati. Niko više neće da se bavi time. Kad nije tad urađeno kako valja, neće ni posle. Ono što smo naučili iz tog događaja je da čuvamo sledećeg premijera, predsednika, državnika, da se više bavimo njihovom bezbednošću - poručuje naš sagovornik.

Šta Boro Banjac kaže o motivu atentata i sve detalje istrage saznajte u nedeljnom izdanju Kurira.

foto: Kurir

