SVI BI DA VIDE KAKO EKSMINISTAR SADA IZGLEDA: Dinkić osedeo skroz! U ovom selu drže mu sliku u ramu, a ovo mu je žena! (VIDEO)

BEOGRAD - Retko ga viđamo u medijima, još ređe u javnosti i na mrežama, ali pre par dana, kako kažu, izašao je iz ilegale i to na privatnom rođendanskom slavlju poznate TV voditeljke gde se dohvatio mikrofona i zapevao što je bilo zabeleženo i na njenom Instagram storiju.

Nekada je vodio važan resor u Vladi Srbije i bio jedna od perjanica 5. oktobra, a onda je najednom nestao i sve ređe se pojavljivao u javnosti.

Ko ga se seća iz mlađih dana, pamti da je imao i bend, svirao gitaru i pevao, a poslednjih godina, s vremena na vreme, pojavljivale su se njegove paparaco slike poput one s ručka na splavu ili iz kupovine gde vuče kolica za pijacu!

Svira klavir a bendu dao najluđe ime Rođen je 20. decembra 1964. godine u Beogradu. Završio je Prvu ekonomsku školu u Beogradu 1983. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1988. godine, gde je i magistrirao 1993. godine sa ocenom 10. Od 1990. do 1993. godine je radio na ovom fakultetu kao asistent-pripravnik, a od 1993. do 2000. i kao asistent na predmetu Teorija i planiranje privrednog razvoja. Pored toga je završio i muzičku školu, odsek za klavir. Još je kao srednjoškolac imao bend - Monetarni udar. Osnivač je i koordinator Grupe 17 od 1997. do 1999. godine, kada je postao izvršni direktor organizacije. Kada je ova NVO prerasla u stranku, postao je njen potpredsednik, a 2006. predsednik. Od 2000. do 2003. godine je bio guverner Narodne banke Jugoslavije, odnosno Narodne banke Srbije. Specijalizovao se u inostranstvu, gde je radio i kao predavač. Glavne oblasti istraživanja su mu visoka inflacija i crna finansijska tržišta, može se pročitati na domaćoj Vikipediji. Oženjen je Tatjanom.

Da voli rok-scenu i da je učestvovao u njoj to stariji znaju, ali ono što je manje poznato jeste da je Breninoj snajki, folkerki Aleksandri Prijović, napisao hitove "Totalna anestezija" i duet sa Sašom Matićem "Ko si ti" za koje se govorkalo da su papreno plaćeni hiljadama evra.

Selo gde nema kuće bez njegove slike u ramu

Svi ga ovde i dalje vole i poštuju, mnogo nas je zadužio i često ga pominjemo. Ovde ljudi znaju da cene nekog ko im učini dobro i ne zaboravljaju lako. Njegova slika i dalje stoji u predsoblju moje kuće, svojevremeno je rekao za Rinu Srđan iz ljiškog sela Banjani setivši se nekadašnjeg ministra koji ih je zadužio tako što im je napravio asfaltni put do sela.

foto: RINA

Pre par godina u dnevnoj štampi pisalo se da je odmah po izlasku iz politke osnovao konsultantsku firmu koja je dobro zarađivala, zatim da je navodno ušao u vrh - upravni odbor, jedne moćne strane banke, te savetovao i Mila Đukanovića.

Od 2000. do 2003. bio je guverner NBS. Od 2003. do 2006. bio je ministar finansija, a u periodu od 2007. do 2011. ministar ekonomije.

1 / 7 Foto: Nemanja Nikolić

Od 2008. do 2011. bio je potpredsednik Vlade, a od 2011. do 2013. ministar privrede i finansija.

Ako se dosad niste setili, reč je o Mlađanu Dinkiću koji je pre par dana snimljen na rođendanu...

foto: Pritnscreen

... voditeljke Sanje Marinković gde se latio i mikrofona.

01:59 Ludilo na proslavi rođendana Sanje Marinković

Kurir.rs/SĐP/Wikipedia/Instagram