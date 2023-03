IAKO NE ZNAČI DA JE MLADA MNOGO LEPA, BRAK MORA DA SE SKLOPI: Manuel Saracin o sporazumu Beograda i Prištine

Specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin kazao je da je sporazum Beograda i Prištine veoma važan za Kosovo i da je najbolji mogući, ali da razume zabrinutost.

- Razumem da može biti zabrinutosti zbog različitih formulacija, to je veoma važan sporazum za Kosovo i mora da se reši. Dve su veoma važne stvari, prvo je da je sporazum objavljen i da svako može da ga pročita. To svakako treba da se ceni - rekao je on za RTK.

Saracin je dodao da je uveren da je ovo najbolji mogući sporazum i najbolji u organizacionom smislu koji se može postići.

- Ne verujem da bi u tom sporazumu moglo da postoji bolja formulacija za interese Kosova koja bi mogla biti realna da se postigne u tom procesu, tako da je potpuno jasno da ako ovaj sporazum bude odbačen od strane Kosova, nikada neće biti najboljeg dogovora na stolu. Iako ne znači da je mlada mnogo lepa, brak mora da se sklopi, možda dogovor nije u potpunosti ispravan, ili najbolji mogući, ali se moraju sagledati mogućnosti koje obuhvata ovaj sporazum - naglasio je on.

Za ZSO je rekao da treba imati pozitivan pristup ovom pitanju i dati mu priliku.

(Kosovoonline.rs/Kurir.rs)